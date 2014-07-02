De middelharde walsborstel in rode uitvoering is voorzien van een slijtvast sterwielmechanisme en heeft een totale lengte van 1118 mm. De walsborstels van polypropyleen zijn 0,5 mm dik en 22,5 mm lang. De borstel is geschikt voor alle gangbare reinigingstaken en kan ook worden gebruikt op kwetsbare vloeren.