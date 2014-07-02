Walsborstel, Gemiddeld, Rood, 300 mm

Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 300 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen: polypropyleen, 0,2 mm dik, 11,5 mm lang.

De walsborstel (middelhard, rood) met slijtvast sterwielmechanisme heeft een lengte van 300 mm. Geschikt voor alle gangbare reinigingstaken, ook voor kwetsbare vloeren. Borstelharen: polypropyleen, 0,2 mm dik, 11,5 mm lang.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Rood
Lengte (mm) 300
Mate van hardheid Gemiddeld
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3