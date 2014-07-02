Walsborstel, Gemiddeld, Rood, 300 mm
Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 300 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen: polypropyleen, 0,2 mm dik, 11,5 mm lang.
De walsborstel (middelhard, rood) met slijtvast sterwielmechanisme heeft een lengte van 300 mm. Geschikt voor alle gangbare reinigingstaken, ook voor kwetsbare vloeren. Borstelharen: polypropyleen, 0,2 mm dik, 11,5 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Rood
|Lengte (mm)
|300
|Mate van hardheid
|Gemiddeld
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3