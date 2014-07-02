Walsborstel, Gemiddeld, Rood, 350 mm

Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 350 mm. Met weerbestendig sterwielmechanisme. Voor normaal gebruik. Borstelharen : Polypropyleen, 0.4 mm dik, 20 mm lang.

Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 350 mm. Met weerbestendig sterwielmechanisme. Voor normaal gebruik. Borstelharen : Polypropyleen, 0.4 mm dik, 20 mm lang.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Rood
Lengte (mm) 350
Mate van hardheid Gemiddeld
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,8
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