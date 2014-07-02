Walsborstel, Gemiddeld, Rood, 350 mm
Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 350 mm. Met weerbestendig sterwielmechanisme. Voor normaal gebruik. Borstelharen : Polypropyleen, 0.4 mm dik, 20 mm lang.
Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 350 mm. Met weerbestendig sterwielmechanisme. Voor normaal gebruik. Borstelharen : Polypropyleen, 0.4 mm dik, 20 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Rood
|Lengte (mm)
|350
|Mate van hardheid
|Gemiddeld
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8