Walsborstel, Gemiddeld, Rood, 400 mm

Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 400 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen: polypropyleen, 0,4 mm dik, 20 mm lang.

De walsborstel (middelhard, rood) met slijtvast sterwielmechanisme heeft een lengte van 400 mm. Geschikt voor alle gangbare reinigingstaken, ook voor kwetsbare vloeren. Borstelharen: polypropyleen, 0,4 mm dik, 20 mm lang.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Rood
Lengte (mm) 400
Mate van hardheid Gemiddeld
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1
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