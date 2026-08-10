Walsborstel, Gemiddeld, Rood, 450 mm
Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 448 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen: polypropyleen, 0,4 mm dik, 20 mm lang.
De walsborstel (middelhard, rood) met slijtvast sterwielmechanisme heeft een lengte van 448 mm. Geschikt voor alle gangbare reinigingstaken, ook voor kwetsbare vloeren. Borstelharen: polypropyleen, 0,4 mm dik, 20 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Rood
|Lengte (mm)
|450
|Mate van hardheid
|Gemiddeld
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1