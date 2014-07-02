Walsborstel, Hard, Groen, 350 mm
Walsborstel, hard, groen. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor vloeren met hardnekkige vervuiling en voor de basisreiniging. Borstelharen: Polyamide met silicooncarbide, 0.6 mm dik, 20 mm lang.
Walsborstel, hard, groen. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor vloeren met hardnekkige vervuiling en voor de basisreiniging. Borstelharen: Polyamide met silicooncarbide, 0.6 mm dik, 20 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Groen
|Lengte (mm)
|350
|Mate van hardheid
|Hard
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9