Walsborstel, Hard, Groen, 350 mm

Walsborstel, hard, groen. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor vloeren met hardnekkige vervuiling en voor de basisreiniging. Borstelharen: Polyamide met silicooncarbide, 0.6 mm dik, 20 mm lang.

Walsborstel, hard, groen. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor vloeren met hardnekkige vervuiling en voor de basisreiniging. Borstelharen: Polyamide met silicooncarbide, 0.6 mm dik, 20 mm lang.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Groen
Lengte (mm) 350
Mate van hardheid Hard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,9
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