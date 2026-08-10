Walsborstel, Hard, Groen, 450 mm

Walsborstel, groen, hard. Lengte: 450 mm. Slijtvast sterwielmechanisme. Voor sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging. Borstelharen: polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.

De walsborstel (groen, hard) met slijtvast sterwielmechanisme heeft een lengte van 450 mm. Geschikt voor reinigen van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging. Uitsluitend voor robuuste vloeren. Borstelharen: polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Groen
Lengte (mm) 450
Mate van hardheid Hard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,3