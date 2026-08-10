De walsborstel (groen, hard) met slijtvast sterwielmechanisme heeft een lengte van 450 mm. Geschikt voor reinigen van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging. Uitsluitend voor robuuste vloeren. Borstelharen: polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.