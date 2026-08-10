Walsborstel, Hard, Groen, 450 mm
Walsborstel, groen, hard. Lengte: 450 mm. Slijtvast sterwielmechanisme. Voor sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging. Borstelharen: polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.
De walsborstel (groen, hard) met slijtvast sterwielmechanisme heeft een lengte van 450 mm. Geschikt voor reinigen van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging. Uitsluitend voor robuuste vloeren. Borstelharen: polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Groen
|Lengte (mm)
|450
|Mate van hardheid
|Hard
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,3