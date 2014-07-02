Walsborstel, Hard, Groen, 638 mm
Walsborstel, hard, groen. Lengte: 638 mm. Slijtvast sterwielmechanisme. Voor sterk vervuilde vloeren en regulier reinigen. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.
Walsborstel (hard, groen) met slijtvast sterwielmechanisme, lengte 638 mm. Voor zeer zwaar vervuilde vloeren en basisreiniging. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0.6 mm dik, 20 mm lang. Past op de borstelkop R 65.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Groen
|Lengte (mm)
|638
|Mate van hardheid
|Hard
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,3