Walsborstel, Hard, Groen, 638 mm

Walsborstel, hard, groen. Lengte: 638 mm. Slijtvast sterwielmechanisme. Voor sterk vervuilde vloeren en regulier reinigen. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.

Walsborstel (hard, groen) met slijtvast sterwielmechanisme, lengte 638 mm. Voor zeer zwaar vervuilde vloeren en basisreiniging. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0.6 mm dik, 20 mm lang. Past op de borstelkop R 65.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Groen
Lengte (mm) 638
Mate van hardheid Hard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,3