Walsborstel, Hoog-laag, Oranje, 350 mm
Walsborstel, hoog/diep, middelhard, oranje. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor de reiniging van vloeren met veel structuur en diepe voegen. Borstelharen : Polyamide, 0.6 mm dik, 15-20 mm lang.
Walsborstel, hoog/diep, middelhard, oranje. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor de reiniging van vloeren met veel structuur en diepe voegen. Borstelharen : Polyamide, 0.6 mm dik, 15-20 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Oranje
|Lengte (mm)
|350
|Borsteltype
|Hoog-laag
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9