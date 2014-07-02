Walsborstel, Hoog-laag, Oranje, 350 mm

Walsborstel, hoog/diep, middelhard, oranje. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor de reiniging van vloeren met veel structuur en diepe voegen. Borstelharen : Polyamide, 0.6 mm dik, 15-20 mm lang.