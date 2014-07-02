Walsborstel, Zacht, Wit, 300 mm

Walsborstel, zacht, wit. Lengte: 300 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Borstelharen: Polyamide, 0,15 mm dik, 11,5 mm lang.

Walsborstel (zacht, wit) met slijtvast sterwielmechanisme, lengte 300 mm. Geschikt voor de reiniging van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Borstelharen: Polyamide, 0.15 mm dik en 11.5 mm lang.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Lengte (mm) 300
Mate van hardheid Zacht
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3