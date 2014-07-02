Walsborstel, Zacht, Wit, 300 mm
Walsborstel, zacht, wit. Lengte: 300 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Borstelharen: Polyamide, 0,15 mm dik, 11,5 mm lang.
Walsborstel (zacht, wit) met slijtvast sterwielmechanisme, lengte 300 mm. Geschikt voor de reiniging van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Borstelharen: Polyamide, 0.15 mm dik en 11.5 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Lengte (mm)
|300
|Mate van hardheid
|Zacht
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3