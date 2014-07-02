Walsborstel, Zeer zacht, Wit, 350 mm
Walsborstel, zeer zacht, wit. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor de reiniging van delicate vloeren en om te polijsten. Borstelharen: Polyamide, 0.3 mm dik, 20 mm lang.
Walsborstel, zeer zacht, wit. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor de reiniging van delicate vloeren en om te polijsten. Borstelharen: Polyamide, 0.3 mm dik, 20 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Lengte (mm)
|350
|Mate van hardheid
|Zeer zacht
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9