Walsborstel, Zeer zacht, Wit, 350 mm

Walsborstel, zeer zacht, wit. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor de reiniging van delicate vloeren en om te polijsten. Borstelharen: Polyamide, 0.3 mm dik, 20 mm lang.

Walsborstel, zeer zacht, wit. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor de reiniging van delicate vloeren en om te polijsten. Borstelharen: Polyamide, 0.3 mm dik, 20 mm lang.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Lengte (mm) 350
Mate van hardheid Zeer zacht
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,9
Compatibele apparaten
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