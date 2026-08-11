De doekjesset bevat 5 microvezel doekjes speciaal voor de raamreinigingsrobot RCW 4. Ze zijn ideaal voor het grondig reinigen van ramen, spiegels en alle andere gladde harde oppervlakken. Dankzij hun hoge absorptievermogen nemen de doekjes betrouwbaar grote hoeveelheden water en opgelost vuil op en verwijderen ze ook lichte vervuiling moeiteloos. Met behulp van de klittenbandverbinding kunnen de doeken bijzonder eenvoudig worden bevestigd en verwisseld. Ze zijn aan beide zijden te gebruiken en kunnen in de wasmachine worden gewassen op maximaal 40 °C zonder wasverzachter.