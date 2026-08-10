WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 afstrijklipjes (280 mm)
Reserve-zuigstrippen voor streeploze reinheid op alle gladde oppervlakken – zonder druppelend vuil water. Geschikt voor de accu-raamzuigers WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 en WV 8.
Voor blijvend streeploze resultaten: vervang de 280 mm-zuigstrip snel en eenvoudig. Zo maakt uw accu-raamzuiger alle gladde oppervlakken weer streeploos schoon. Geschikt voor: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 en WV 8.
Kenmerken en voordelen
Snelle vervanging van de zuigstrip
- Voor streepvrij schoon op alle gladde oppervlakken zonder druppelend water.
Xtra!Flex® afstrijklip
- De Xtra!Flex® afstrijklip van siliconen met innovatieve technologie maakt het reinigen nog flexibeler – ideaal voor gebruik dicht bij de vloer en randen.
- De lange siliconen strip maakt verwijdering in één keer mogelijk, waardoor de accu-aangedreven Window Vac nog flexibeler wordt.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|280 x 30 x 24
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- condensatie
- Zonnesystemen / balkoncentrales