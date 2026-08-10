WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 afstrijklipjes (280 mm)

Reserve-zuigstrippen voor streeploze reinheid op alle gladde oppervlakken – zonder druppelend vuil water. Geschikt voor de accu-raamzuigers WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 en WV 8.

Voor blijvend streeploze resultaten: vervang de 280 mm-zuigstrip snel en eenvoudig. Zo maakt uw accu-raamzuiger alle gladde oppervlakken weer streeploos schoon. Geschikt voor: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 en WV 8.

Kenmerken en voordelen
Snelle vervanging van de zuigstrip
  • Voor streepvrij schoon op alle gladde oppervlakken zonder druppelend water.
Xtra!Flex® afstrijklip
  • De Xtra!Flex® afstrijklip van siliconen met innovatieve technologie maakt het reinigen nog flexibeler – ideaal voor gebruik dicht bij de vloer en randen.
  • De lange siliconen strip maakt verwijdering in één keer mogelijk, waardoor de accu-aangedreven Window Vac nog flexibeler wordt.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur Geel
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 280 x 30 x 24
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • ramen en glasoppervlakken
  • Spiegels
  • Tegels
  • Douchecabine/badkuip
  • Werkoppervlakken in de keuken
  • condensatie
  • Zonnesystemen / balkoncentrales