WV-zuigstrippen zwart (170 mm)
Reserve-zuigstrippen voor streeploze reinheid op alle gladde oppervlakken – zonder dat er vuil water druppelt. Geschikt voor de smalle zuigmonden van onze accu-raamzuigers.
Voor blijvend streeploze resultaten: Vervang de 170 mm afstrijklip van de smalle afzuigmond snel en eenvoudig. Zo reinigt uw accu-raamzuiger alle gladde oppervlakken weer streeploos. Geschikt voor: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 en WVP 10.
Kenmerken en voordelen
Snelle vervanging van de zuigstrip
- Voor streepvrij schoon op alle gladde oppervlakken zonder druppelend water.
Zachte siliconen strip
- Streepvrije reiniging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|170 x 42 x 5
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- condensatie
- Zonnesystemen / balkoncentrales