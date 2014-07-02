Voor blijvend streeploze resultaten: Vervang de 170 mm afstrijklip van de smalle afzuigmond snel en eenvoudig. Zo reinigt uw accu-raamzuiger alle gladde oppervlakken weer streeploos. Geschikt voor: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 en WVP 10.