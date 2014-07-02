WV-zuigstrippen zwart (170 mm)

Reserve-zuigstrippen voor streeploze reinheid op alle gladde oppervlakken – zonder dat er vuil water druppelt. Geschikt voor de smalle zuigmonden van onze accu-raamzuigers.

Voor blijvend streeploze resultaten: Vervang de 170 mm afstrijklip van de smalle afzuigmond snel en eenvoudig. Zo reinigt uw accu-raamzuiger alle gladde oppervlakken weer streeploos. Geschikt voor: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 en WVP 10.

Kenmerken en voordelen
Snelle vervanging van de zuigstrip
  • Voor streepvrij schoon op alle gladde oppervlakken zonder druppelend water.
Zachte siliconen strip
  • Streepvrije reiniging
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur Zwart
Afmetingen (L × B × H) (mm) 170 x 42 x 5
Toepassingen
  • Ramen met latwerk
  • Gladde oppervlakken
  • ramen en glasoppervlakken
  • Spiegels
  • Tegels
  • Douchecabine/badkuip
  • Werkoppervlakken in de keuken
  • condensatie
  • Zonnesystemen / balkoncentrales