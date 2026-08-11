Zaagbladen
Scherp en precies: de zaagbladen zijn geschikt voor het zagen van hout met de accu-snoeizaag PGS 4-18 en zorgen voor perfecte zaagresultaten.
Door de indrukwekkende kwaliteit kun je met weinig moeite takken nauwkeurig snoeien. Dankzij het gereedschapsloze wisselsysteem kunnen de zaagbladen ook snel en eenvoudig worden vervangen.
Kenmerken en voordelen
Premium zaagblad made in Germany
- Voor optimale zaagprestaties.
Zaagbladwissel zonder gereedschap
- Snel en eenvoudig wisselen van zaagblad zonder gereedschap.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|152 x 2 x 20
Toepassingen
- Takken