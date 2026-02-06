Zijborstel voor natte omstandigheden
Twee zijborstels met speciale borstelconfiguratie voor natte omstandigheden. Geschikt voor veegmachines S 500 t / m S 650.
De zijborstels met borstelconfiguratie die bestaat uit standaardharen en driemaal hardere haren zijn ideaal voor het losmaken en opruimen van nat afval. We raden je aan om dit bijvoorbeeld te gebruiken om bladeren op te vegen die nat zijn geworden door de regen en vastzitten op de grond. De zijborstels zijn geschikt voor de veegmachines S 500 tot S 650.
Kenmerken en voordelen
Speciale borstelconfiguratie bestaande uit een mengsel van standaardharen en haren die driemaal harder zijn
- Verbeterde uitvoerkracht voor het losmaken en opvegen van nat afval.
- Zelfs fijn afval wordt betrouwbaar opgeveegd.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Grijs
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|252 x 252 x 51
Toepassingen
- Paden
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil