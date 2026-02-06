De zijborstels met borstelconfiguratie die bestaat uit standaardharen en driemaal hardere haren zijn ideaal voor het losmaken en opruimen van nat afval. We raden je aan om dit bijvoorbeeld te gebruiken om bladeren op te vegen die nat zijn geworden door de regen en vastzitten op de grond. De zijborstels zijn geschikt voor de veegmachines S 500 tot S 650.