Afdichtingsset
Afdichtingsset met 3 sluitringen (twee voor 3/4", één voor 1"). Inclusief voorfilter voor G3/4 kraanaansluitingen.
Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn het fundament voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de afdichtingsset met drie sluitringen (2x voor G3/4, 1x voor G1). Daarnaast bevat de afdichtingsset een voorfilter voor G3/4-kraanaansluitingen. De afdichtingsset is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
1 pre-filter voor G3/4 kraanaansluitingen
- Voor een snelle aansluiting aan de tuinslang
3 O-ringen (2x voor G3/4, 1x voor G1)
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|30 x 30 x 3
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.