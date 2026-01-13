Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn het fundament voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de afdichtingsset met drie sluitringen (2x voor G3/4, 1x voor G1). Daarnaast bevat de afdichtingsset een voorfilter voor G3/4-kraanaansluitingen. De afdichtingsset is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.