Basic slangstuk Uni
Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.
Eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren met de praktische en hoogwaardige Kärcher universele slangkoppeling. Het flexibele opsteeksysteem maakt het besproeien van kleine en grote oppervlakken en tuinen veel gemakkelijker. Want functionerende kraanaansluitingen en slangkoppelingen zijn de basis voor elk goed bewateringssysteem. De universele slangkoppeling is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch ontwerp
- Voor een eenvoudig gebruik.
Universeel (1/2", 5/8", 3/4")
- Past op alle gangbare tuinslangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Kleur
|Geel
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|70 x 33 x 42
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.