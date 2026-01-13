Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn het fundament voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de robuuste kraanaansluiting G1 met G3/4-reductiestuk. Het reductiestuk maakt aansluiten op twee schroefdraadgrootten mogelijk. De slangkoppeling Uni is ergonomisch en gebruiksvriendelijk en kan universeel voor alle gangbare tuinslangen worden gebruikt. De ideale oplossing voor het koppelen of repareren van twee slangen. De kraanaansluiting G1 met G3/4-reductiestuk is zeer geschikt voor aansluiting op Kärcher tuinpompen en is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.