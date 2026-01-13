Messing kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk
Robuust en duurzaam kraanstuk in messing. Past op kranen met afmeting G3/4 en G1/2. Rubberen anti-slip greep voor optimaal gebruiksgemak en aansluiting.
Hoogwaardige messing G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reductiestuk voor aansluiten op twee schroefdraadgrootten. Met comfortabele rubberring op de greep voor meer gebruiksgemak en betere aansluiting. De nieuwe messing-lijn van Kärcher voor semiprofessioneel gebruik in de tuin onderscheidt zich door kwaliteit die is opgewassen tegen elke druk. De hoogwaardige verwerking en het robuuste materiaal staan garant voor een bijzonder lange levensduur, ook bij intensief gebruik. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
Hoogkwalitatieve kraanaansluiting in messing
- Robuustheid en duurzaamheid
Comfortabele rubberen ring op de handgreep
- Voor een eenvoudige bediening en een betere aansluiting
Reductiestuk
- Voor een aansluiting op twee verschillende draadgroottes
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1/2
|Kleur
|Messing
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|44 x 37 x 37
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.