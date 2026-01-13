Messing slangstuk 1/2"
Robuust en duurzaam messing slangstuk voor het aansluiten van 1/2" en 5/8" slangen. Rubberen anti-slip greep voor optimaal gebruiksgemak en aansluiting.
Hoogwaardige messing slangkoppeling voor 1/2"- en 5/8"-slangen. Met comfortabele rubberring op de greep voor meer gebruiksgemak en betere aansluiting. De nieuwe messing-lijn van Kärcher voor semiprofessioneel gebruik in de tuin onderscheidt zich door kwaliteit die is opgewassen tegen elke druk. De hoogwaardige verwerking en het robuuste materiaal staan garant voor een bijzonder lange levensduur, ook bij intensief gebruik. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
Hoogkwalitatieve slangkoppeling in messing
- Robuustheid en duurzaamheid
Comfortabele rubberen ring op de handgreep
- Voor een eenvoudige bediening en een betere aansluiting
Geschikt voor 1/2'' en 5/8'' slangen
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″ / 5/8″
|Kleur
|Messing
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|48 x 36 x 36
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.