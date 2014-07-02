Grondreiniger RM 533, 1l
Voor grondig verwijderen van oude glanslagen en hardnekkige verontreinigingen op steen, linoleum en PVC. Optimaal glanzend resultaat bij aansluitend gebruik van Kärcher verzorgingsproducten. Kan ook worden gebruikt bij normale vervuiling op verzegeld parket en kurk. Let op: Niet geschikt voor onverzegelde houten oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|90 x 90 x 215
Eigenschappen
- Grondige reiniging
- Verwijdert oudere coatings
- Verwijdert hardnekkig vuil
- Basis voor een nieuw coating
- Aangepast aan Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
- De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
- Gemaakt in Duitsland
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P406 In corrosiebestendige houder / houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
Toepassingen
- Stenen vloeren
- Linoleum vloeren
- PVC vloeren