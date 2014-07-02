Grondreiniger RM 533, 1l

Voor grondig verwijderen van oude glanslagen en hardnekkige verontreinigingen op steen, linoleum en PVC. Optimaal glanzend resultaat bij aansluitend gebruik van Kärcher verzorgingsproducten. Kan ook worden gebruikt bij normale vervuiling op verzegeld parket en kurk. Let op: Niet geschikt voor onverzegelde houten oppervlakken.