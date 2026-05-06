RM 626N Universeelreiniger Natural, 1l
De RM 626N Natural Universeel reiniger, met 98% natuurlijke ingrediënten, reinigt efficiënt alle materialen rondom het huis. Ideaal voor hogedrukreinigers.
Het Natural Universeel reinigingsmiddel RM 626N verwijdert betrouwbaar vuil en aanslag rondom je huis. De speciale formule is gebaseerd op oppervlakteactieve stoffen gemaakt van 100% plantaardige en hernieuwbare grondstoffen, wat zorgt voor een milde reiniging. De pH-neutrale formule is ook geschikt voor gevoelige oppervlakken. De formule is bewust zonder toegevoegde kleurstoffen samengesteld en een subtiele citrusgeur zorgt voor een aangename frisheid. De geconcentreerde, gelachtige consistentie is ideaal voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers en garandeert snelle en grondige reinigingsresultaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|6
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Eigenschappen
- Reinigt met 98% natuurlijke ingrediënten
- De gebruikte oppervlakteactieve stoffen zijn 100% afkomstig van hernieuwbare plantaardige bronnen
- Vrij van toegevoegde siliconen, fosfaten en kleurstoffen
- Voor een efficiënte reiniging van alle oppervlakken en materialen in huis
- Klaar voor direct gebruik
- Ontworpen voor gebruik met Kärcher-apparaten, met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit.
- De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
- Gemaakt in Duitsland
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin