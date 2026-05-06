Natural Bike Cleaner. Concentraat, 500ml
Fietsreinigerconcentraat voor toepassing met schuimstralen van Kärcher middelhoge en lage drukreinigers en als navulling voor de natuurlijke fietsreiniger in een 0,5 l spuitfles.
RM 640N fietsreinigerconcentraat is gemaakt van meer dan 99% hernieuwbare en natuurlijke ingrediënten en vormt 2 liter reinigingsmiddel voor handmatige toepassing. Ideaal voor toepassing met de schuimstraal van Kärcher middelhoge en lage drukreinigers. Als navulling voor de natuurlijke fietsreiniger kan het concentraat worden gebruikt om de spuitfles vier keer bij te vullen. Het concentraat is speciaal samengesteld voor het reinigen van speciale fietsen (bijv. e-bikes, pedelecs, mountainbikes of racefietsen). De formule is getest op materiaalcompatibiliteit en is geschikt voor delicate materialen zoals koolstof, aluminium of rubber. Heeft een hoog vuiloplossend effect, maar is toch gemakkelijk af te spoelen voor een zuinige toepassing van water.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (ml)
|500
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
Eigenschappen
- De formule bestaat voor meer dan 99% uit ingrediënten op natuurlijke basis en verwijdert op betrouwbare wijze vuil dat vaak voorkomt bij het fietsen, zoals stof, modder, enz.
- Het reinigingsmiddel is vrij van zuren, oplosmiddelen, kleurstoffen, geurstoffen en siliconen
- Getest op materiaalcompatibiliteit met koolstof, aluminium, rubber, enz.
- De gebruikte oppervlakteactieve stoffen zijn 100% op plantenbasis en bevatten geen oppervlakteactieve stoffen op basis van minerale olie.
- De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
- Als navulling voor de Natural Bicycle Cleaner – hiermee kunt u de sprayfles tot 4 keer bijvullen, wat verpakkingsmateriaal bespaart
- Geschikt voor gebruik met de schuimsproeiers van Kärcher midden- en lagedrukreinigers
- Het met water te verdunnen concentraat lost het vuil snel op en kan met weinig water weer worden afgespoeld – ook in het belang van het milieu
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.