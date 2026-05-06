Natural Bike Cleaner. Gebruiksklaar, 500ml

Voor een grondig schone fiets van velg tot stuur: de formule is materiaalvriendelijk, speciaal ontwikkeld voor fietsen en gebaseerd op hernieuwbare ingrediënten.

RM 640N gebruiksklare fietsreiniger voor handmatige fietsreiniging. Eenvoudig en efficiënt in gebruik met een ergonomische sproeikop en een compacte fles van 0,5 liter. De formule van hernieuwbare en natuurlijke ingrediënten geeft de fiets een nieuwe glans. De reiniger is speciaal ontwikkeld voor de dagelijkse reiniging van fietsen, waaronder elektrische fietsen, mountainbikes en racefietsen. Het middel is materiaalvriendelijk en geschikt voor onderdelen van carbon, aluminium, rubber of vergelijkbare delicate materialen. Het reinigingsmiddel is ook gemakkelijk af te spoelen - wat helpt om water te besparen bij dagelijks gebruik.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (ml) 500
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Eigenschappen
  • De formule bestaat voor meer dan 99% uit ingrediënten op natuurlijke basis en verwijdert op betrouwbare wijze vuil dat vaak voorkomt bij het fietsen, zoals stof, modder, enz.
  • Het reinigingsmiddel is vrij van zuren, oplosmiddelen, kleurstoffen, geurstoffen en siliconen
  • Getest op materiaalcompatibiliteit met koolstof, aluminium, rubber, enz.
  • De gebruikte oppervlakteactieve stoffen zijn 100% op plantenbasis en bevatten geen oppervlakteactieve stoffen op basis van minerale olie.
  • De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
  • Ergonomische sproeikop voor een gelijkmatige, vlakke toepassing en een laag verbruik
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • Fietsen