De RM 610N Natuurlijke autoshampoo biedt een natuurlijke oplossing voor het reinigen van voertuigen. De oppervlakteactieve stoffen zijn van hernieuwbare plantaardige oorsprong. Toegevoegde kleurstoffen, fosfaten en oppervlakteactieve stoffen op basis van minerale olie werden bewust vermeden om een ​​niet-giftige en daardoor bijzonder materiaal- en gebruiksvriendelijke formule te garanderen. Dit 2-in-1 product reinigt en verzorgt tegelijkertijd. Het verwijdert betrouwbaar typisch straatvuil en laat een prachtige glans achter dankzij rijstwas. De subtiele lavendelgeur zorgt bovendien voor een aangename reinigingservaring. De autoshampoo garandeert de bewezen Kärcher reinigingsprestaties voor een breed scala aan voertuigen, waaronder auto's, campers, motoren, boten en fietsen. Voor een comfortabele toepassing is de RM 610N perfect voor direct gebruik met alle Kärcher hogedrukreinigers en vormt een licht, mooi schuim bij gebruik met een schuimstraal. Handmatig aanbrengen is ook mogelijk.