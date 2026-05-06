RM 610 1l Natural autoshampoo, 1l
De RM 610N Natuurlijke autoshampoo reinigt voertuigen efficiënt en mild met 98% natuurlijke en verantwoord geselecteerde ingrediënten.
De RM 610N Natuurlijke autoshampoo biedt een natuurlijke oplossing voor het reinigen van voertuigen. De oppervlakteactieve stoffen zijn van hernieuwbare plantaardige oorsprong. Toegevoegde kleurstoffen, fosfaten en oppervlakteactieve stoffen op basis van minerale olie werden bewust vermeden om een niet-giftige en daardoor bijzonder materiaal- en gebruiksvriendelijke formule te garanderen. Dit 2-in-1 product reinigt en verzorgt tegelijkertijd. Het verwijdert betrouwbaar typisch straatvuil en laat een prachtige glans achter dankzij rijstwas. De subtiele lavendelgeur zorgt bovendien voor een aangename reinigingservaring. De autoshampoo garandeert de bewezen Kärcher reinigingsprestaties voor een breed scala aan voertuigen, waaronder auto's, campers, motoren, boten en fietsen. Voor een comfortabele toepassing is de RM 610N perfect voor direct gebruik met alle Kärcher hogedrukreinigers en vormt een licht, mooi schuim bij gebruik met een schuimstraal. Handmatig aanbrengen is ook mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|6
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Eigenschappen
- 98% ingrediënten op natuurlijke basis
- De gebruikte oppervlakteactieve stoffen zijn 100% hernieuwbaar en plantaardig
- Bevat rijstwas als onderhoudscomponent voor een prachtige glans
- Voor krachtige maar milde reiniging van voertuigen
- Vrij van siliconen, fosfaten en kleurstoffen
- Klaar voor direct gebruik
- Aangepast aan Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
- De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
- Gemaakt in Duitsland
- Fietsen