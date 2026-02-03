CVH 3

Krachtig en altijd klaar voor gebruik dankzij de oplaadbare accu en het opladen via USB-C: met de flexibele CVH 3 handstofzuiger is vuil geen probleem meer – thuis of in de auto.

Een krachtige assistent voor dagelijks gebruik: de CVH 3 kruimeldief verwijdert effectief alle soorten vuil, zoals haar, kruimels en stof, zonder sporen achter te laten – ongeacht het oppervlak, de ruimte en zelfs krappe ruimtes. Het afwasbare tweetraps filtersysteem, bestaande uit een fijnmazig stalen filter voor grof vuil en haar en het daaropvolgende HEPA-filter (EN 1822:1998), zorgt voor extra schone uitblaaslucht. Andere voordelen: hoge zuigkracht en een langere levensduur dankzij de stille BLDC-motor, het compacte en lichte ontwerp van het apparaat, twee zuigstanden met een accuduur tot 20 minuten. Dankzij de handige oplaadmogelijkheid via USB-C is de handstofzuiger bijzonder geschikt voor auto's en kamperen/caravans.

Kenmerken en voordelen
CVH 3: Hoge reinigingsprestaties dankzij de BLDC-motor
Hoge zuigkracht voor alle soorten kleinere schoonmaakklussen dankzij de BLDC-motor.
CVH 3: Keuze tussen twee standen
Standaard stand voor lange looptijd (max. 20 min), maximale stand voor hoge zuigkracht.
CVH 3: Comfortabel opladen
De USB type C-laadaansluiting op het apparaat maakt flexibel opladen mogelijk, zelfs onderweg, bijvoorbeeld tijdens het reizen. in de auto of aan de powerbank.
Lichtgewicht en compact
  • Voer moeiteloos kleine dagelijkse schoonmaakklussen uit.
Direct klaar voor gebruik
  • Altijd en overal inzetbaar dankzij het compacte ontwerp en eenvoudig gebruik van accessoires.
Tweetraps filtersysteem
  • Ideale combinatie van fijn staalgaas voor grof vuil en haar, evenals het HEPA-filter (EN 1822:1998).
Wasbare filter en stofbak
  • Gemakkelijk schoon te maken onder stromend water en kan hergebruikt worden.
Praktische accessoires
  • Geschikt voor delicate oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Reservoir (l) 0,15
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) 78
Max. vermogen (W) 70
Looptijd min. modus (min) 20
Looptijd max. modus (min) 10
Accu type Lithium-ion accu
Accuspanning (V) 7,2
Spanning (V) 7,2
Accucapaciteit (Ah) 2
Laadtijd met standaardoplader (u) 4
voeding voor acculader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kleur Wit
Gewicht zonder accessoires (kg) 0,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 330 x 76 x 76

Verpakkingsinhoud

  • HEPA-filtertype: EPA 12-filter
Toepassingen
  • Meubilair
  • Voertuiginterieur
Accessoires
Reserveonderdelen CVH 3 

