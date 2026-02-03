CVH 3
Krachtig en altijd klaar voor gebruik dankzij de oplaadbare accu en het opladen via USB-C: met de flexibele CVH 3 handstofzuiger is vuil geen probleem meer – thuis of in de auto.
Een krachtige assistent voor dagelijks gebruik: de CVH 3 kruimeldief verwijdert effectief alle soorten vuil, zoals haar, kruimels en stof, zonder sporen achter te laten – ongeacht het oppervlak, de ruimte en zelfs krappe ruimtes. Het afwasbare tweetraps filtersysteem, bestaande uit een fijnmazig stalen filter voor grof vuil en haar en het daaropvolgende HEPA-filter (EN 1822:1998), zorgt voor extra schone uitblaaslucht. Andere voordelen: hoge zuigkracht en een langere levensduur dankzij de stille BLDC-motor, het compacte en lichte ontwerp van het apparaat, twee zuigstanden met een accuduur tot 20 minuten. Dankzij de handige oplaadmogelijkheid via USB-C is de handstofzuiger bijzonder geschikt voor auto's en kamperen/caravans.
Kenmerken en voordelen
Hoge reinigingsprestaties dankzij de BLDC-motorHoge zuigkracht voor alle soorten kleinere schoonmaakklussen dankzij de BLDC-motor.
Keuze tussen twee standenStandaard stand voor lange looptijd (max. 20 min), maximale stand voor hoge zuigkracht.
Comfortabel opladenDe USB type C-laadaansluiting op het apparaat maakt flexibel opladen mogelijk, zelfs onderweg, bijvoorbeeld tijdens het reizen. in de auto of aan de powerbank.
Lichtgewicht en compact
- Voer moeiteloos kleine dagelijkse schoonmaakklussen uit.
Direct klaar voor gebruik
- Altijd en overal inzetbaar dankzij het compacte ontwerp en eenvoudig gebruik van accessoires.
Tweetraps filtersysteem
- Ideale combinatie van fijn staalgaas voor grof vuil en haar, evenals het HEPA-filter (EN 1822:1998).
Wasbare filter en stofbak
- Gemakkelijk schoon te maken onder stromend water en kan hergebruikt worden.
Praktische accessoires
- Geschikt voor delicate oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Reservoir (l)
|0,15
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|78
|Max. vermogen (W)
|70
|Looptijd min. modus (min)
|20
|Looptijd max. modus (min)
|10
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accuspanning (V)
|7,2
|Spanning (V)
|7,2
|Accucapaciteit (Ah)
|2
|Laadtijd met standaardoplader (u)
|4
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|330 x 76 x 76
Verpakkingsinhoud
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
Toepassingen
- Meubilair
- Voertuiginterieur
Accessoires
Reserveonderdelen CVH 3
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.