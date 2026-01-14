HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder

Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparend opbergen van uw slangen en tuinaccessoires. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheid voor spuitstukken, spuitpistolen, sproeilansen en een ruimtelijke opbergbox.

Het compacte irrigatiestation De gebruiksklaar gemonteerde Premium slanghaspel HR 7.315 Kit 1/2" voor mobiel of stationair gebruik is perfect voor de bewatering van kleine tot middelgrote oppervlakken en tuinen. Dankzij de royale opbergmogelijkheden is eindelijk alles op een plek ondergebracht. Gegevens over de uitrusting: afneembare slangtrommel (2 in 1), opbergmogelijkheid voor sproeiers en douche, ruime opbergbox voor tuinhandschoenen, tuinschaar, schop etc. Inclusief wandhouder, 15 m 1/2" PrimoFlex®-slang, sproeier Plus (2.645-177), 3 x standaardslangkoppeling, 1 x standaardslangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reductiestuk en extra bevestigingsmogelijkheid voor spuitlansen. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.

Kenmerken en voordelen
1 x standaard slangkoppeling met Aqua Stop
15 m 1/2" PrimoFlex® hose
3 x standaard slangkoppeling
Afneembare slanghaspel (2-in-1)
Opbergmogelijkheid voor sproeiers en spuitpistolen
Klaar voor gebruik
Houder voor toebehoren zoals spuitlansen of sproeiers tijdens de aansluiting op de slang
G3/4 kraanaansluiting en G1/2 reductiestuk
Ruime opbergmogelijkheid voor tuinhandschoenen, tuinscharen, enzovoort.
Capaciteit: 30 m 1/2" slang, 20 m 5/8" slang of 12 m 3/4" slang
  • Geschikt voor alle gebruikelijke tuinslangen
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 4,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 290 x 460 x 510

Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.

Uitvoering

  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Potplanten
  • Sierplanten
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
Reserveonderdelen HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.