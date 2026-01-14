HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder
Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparend opbergen van uw slangen en tuinaccessoires. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheid voor spuitstukken, spuitpistolen, sproeilansen en een ruimtelijke opbergbox.
Het compacte irrigatiestation De gebruiksklaar gemonteerde Premium slanghaspel HR 7.315 Kit 1/2" voor mobiel of stationair gebruik is perfect voor de bewatering van kleine tot middelgrote oppervlakken en tuinen. Dankzij de royale opbergmogelijkheden is eindelijk alles op een plek ondergebracht. Gegevens over de uitrusting: afneembare slangtrommel (2 in 1), opbergmogelijkheid voor sproeiers en douche, ruime opbergbox voor tuinhandschoenen, tuinschaar, schop etc. Inclusief wandhouder, 15 m 1/2" PrimoFlex®-slang, sproeier Plus (2.645-177), 3 x standaardslangkoppeling, 1 x standaardslangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reductiestuk en extra bevestigingsmogelijkheid voor spuitlansen. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
1 x standaard slangkoppeling met Aqua Stop
15 m 1/2" PrimoFlex® hose
3 x standaard slangkoppeling
Afneembare slanghaspel (2-in-1)
Opbergmogelijkheid voor sproeiers en spuitpistolen
Klaar voor gebruik
Houder voor toebehoren zoals spuitlansen of sproeiers tijdens de aansluiting op de slang
G3/4 kraanaansluiting en G1/2 reductiestuk
Ruime opbergmogelijkheid voor tuinhandschoenen, tuinscharen, enzovoort.
Capaciteit: 30 m 1/2" slang, 20 m 5/8" slang of 12 m 3/4" slang
- Geschikt voor alle gebruikelijke tuinslangen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|4,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|290 x 460 x 510
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
- G 4.10
- G 7.10
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 CAR
- K 2 CAR & HOME T150 *EU
- K 2 CCK
- K 2 CHK
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Car Home & Pipe
- K 2 Compact Home T50 *EU
- K 2 Ergo
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Plus
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Home & Pipe Cleaning
- K 2.100
- K 2.100 DAKAR 2012
- K 2.100 T 50
- K 2.105
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.130
- K 2.14
- K 2.14 PLUS
- K 2.14 PLUS T50
- K 2.15 *EU
- K 2.15 Plus
- K 2.350
- K 2.360 Car Care Kit
- K 2.75 plus
- K 2.79
- K 2.990 M T150
- K 2M Home & Pipe *EU
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Car EID-Bundle *EU
- K 3 Carry
- K 3 Follow Me
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control T150 & Pipe *EU
- K 3 Full Controll Car *EU
- K 3 Home
- K 3 Home T250
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3.190 *EU
- K 3.450
- K 3.480
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.570 T 250
- K 3.580 T200
- K 3.700
- K 3.77 M T 250
- K 3.900 M T 100
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 200
- K 3.91 MD plus
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car *EU
- K 4 Classic House Wood
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact House Wood T250*EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Car & Home Splash Guard
- K 4 Full Control Flex *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Stairs *EU
- K 4 Home
- K 4 Home T250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium FC Car & Home *EU-II
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Pressure Control *EU
- K 4 Promo Basic Car *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 4 Silent Home
- K 4.84 MD PLUS *EU
- K 4.86 M Plus
- K 4.86M *AU
- K 4.88 M Plus T100
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 4.99M Plus T 250
- K 5 Basic
- K 5 Car *EU
- K 5 Classic Car *EU
- K 5 Classic House Wood T250 *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Dakar
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Splash Guard*EU
- K 5 Home
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org*EU
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 5 Premium Home
- K 5.96 M (Open Me)
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7.20 M
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.20 MX plus
- K 7.200 *EU
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.20MX T 250
- K 7.20MX-PLUS *EU
- K 7.700 MD
- KHP 2 Car
- KHP 4
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
Reserveonderdelen HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.