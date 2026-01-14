Het compacte irrigatiestation De gebruiksklaar gemonteerde Premium slanghaspel HR 7.315 Kit 1/2" voor mobiel of stationair gebruik is perfect voor de bewatering van kleine tot middelgrote oppervlakken en tuinen. Dankzij de royale opbergmogelijkheden is eindelijk alles op een plek ondergebracht. Gegevens over de uitrusting: afneembare slangtrommel (2 in 1), opbergmogelijkheid voor sproeiers en douche, ruime opbergbox voor tuinhandschoenen, tuinschaar, schop etc. Inclusief wandhouder, 15 m 1/2" PrimoFlex®-slang, sproeier Plus (2.645-177), 3 x standaardslangkoppeling, 1 x standaardslangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reductiestuk en extra bevestigingsmogelijkheid voor spuitlansen. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.