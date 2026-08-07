Veegmachine KM 70/20 C 2SB Go!Further
De KM 70/20 C 2SB Go!Further is een gelimiteerde zwarte handveegmachine voor binnen en buiten met > 30 % gerecycled kunststof¹⁾ en exclusieve accessoires: grofvuiltang.
De beperkt verkrijgbare zwarte handveger KM 70/20 C Go!Further van > 30 procent gerecycled kunststof¹⁾ met exclusieve accessoires reinigt met 2 zijborstels en een veegrol effectief binnen- en buitenoppervlakken. In combinatie met de handmatige aandrijving wordt het reinigen eenvoudig en efficiënt: het oppervlaktevermogen van de KM 70/20 C 2SB Go!Further is 9 keer hoger dan dat van een conventionele bezem. De veegrol is in 6 standen verstelbaar en zorgt in combinatie met de traploos gelagerde zijborstels voor een optimaal reinigingsresultaat op verschillende vloeren. Het geïntegreerde filter maakt het vegen vrijwel stofvrij. Een in hoogte verstelbare duwbeugel zorgt voor ergonomisch werken. Via het Home Base-systeem kunnen extra accessoires zoals een emmer of een grove vuiltang gemakkelijk worden meegenomen. Zo kunnen naast stof en vuil ook afvalstoffen in één werkgang worden opgenomen en afgevoerd. Na gebruik kan de KM 70/20 C 2SB Go!Further dankzij de parkeerstand ruimtebesparend worden opgeborgen. Een grove vuiltang is exclusief bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Walsborstel en zijbezem traploos verstelbaarGeleidelijk instelbare contactdruk voor optimale veegresultaten. Aanpassing van de contactdruk vermindert slijtage van de veegrollen. Om de borstelharen te beschermen, kunnen de veegrol en zijborstels volledig worden ontlast.
StoffilterHet stoffilter reinigt de uitlaatlucht effectief en minimaliseert de stofvorming tijdens het vegen. Het filtersysteem is heel toegankelijk, zodat het filter snel kan worden vervangen.
DuurzaamheidskenmerkenGeen extra energieverbruik: handmatige aandrijving maakt flexibel gebruik mogelijk – altijd en overal.
Homebasesysteem
- Handige opbergruimte voor extra uitrusting zoals emmers en tangen voor grof vuil.
- Accessoires kunnen binnen handbereik worden meegenomen in een opbergzak op de duwstang.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Handmatig
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|3920
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|980
|tankinhoud bruto/netto (l)
|45 / 20
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|23,9
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|22
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|27,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Fijnstoffilter
- Coarse dirt tongs
Uitvoering
- Manuele borstelaandrijving
- Instelbare hoofdbezem
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
Toepassingen
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Voor het reinigen van parkeerplaatsen, parkeergarages en benzinestations
- Voor het reinigen van oppervlakken zoals op schoolpleinen en in de gemeenschappelijke omgeving
- Ook ideaal voor kleinere ambachtelijke bedrijven en in de landbouw
Accessoires
Reserveonderdelen KM 70/20 C 2SB Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.