Compleet uitgerust: de zakloze accustofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Extra biedt vele accessoires voor moeiteloos schoonmaken. Plus: vrijstaande parkeerpost zonder wandmontage.

Veelzijdig gebruik dankzij extra accessoires: de VC 6 Cordless ourFamily Extra is goed uitgerust met veel accessoires voor alles wat een stofzuiger moet doen. Het biedt maximaal comfort met een looptijd tot 50 minuten. De BLDC-motor met 250 watt zorgt voor moeiteloos stofzuigen, zowel bij grote schoonmaakbeurten als bij kleine ongelukjes. De gemotoriseerde vloerzuigmond met led-verlichting zuigt op harde vloeren net zo grondig als op tapijt. Voor gestoffeerde meubels of matrassen is er een gemotoriseerde mini-turboborstel. Handig zijn het 1-klik legen van het stofreservoir, de boostfunctie voor meer zuigkracht, het ergonomische design voor een goede bereikbaarheid van meubels, een 3-traps accu-indicator en het prettige volume bij het stofzuigen. Met Caps Lock hoef je niet constant op de aan/uit-knop te drukken. Door het lage gewicht kan het apparaat ook als compacte handstofzuiger worden gebruikt. Bij de levering inbegrepen zijn een led-kierenzuigmond voor donkere hoeken en spleten, een 2-in-1 meubelborstel, een filterreinigingshulpstuk, een tweede verwisselbaar filter en een vrijstaand parkeerstation met opberg- en oplaadfunctie voor accessoires.

Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologie
Verfijnde technologie
Krachtige accu van 25,2 V, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem
Praktisch ontworpen filtersysteem
3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA hygiënefilter. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Extra accessoires voor extra toepassingsgebieden
Extra accessoires voor extra toepassingsgebieden
Gestoffeerde meubels of nauwe hoekjes en gaatjes maak je nog makkelijker schoon met extra zuigmonden, zoals de mini-turboborstel en de led-kierenzuigmond. De motorisering van de mini-turboborstel en de verlichting van de led-kierenzuigmond zorgen voor een betere verwijdering en detectie van vuil. Op zichzelf staand laadstation elimineert de noodzaak om het laadstation aan een muur te monteren.
Actief vloermondstuk
  • Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
  • Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
  • Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Tweetraps vermogensregeling
  • Ruime looptijd om grotere huishoudens schoon te maken.
  • Optionele boost-modus.
Intuïtieve feedback en laadweergave
  • Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
  • Duidelijke weergave van de accustatus.
Makkelijk te gebruiken
  • Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
  • Optionele boost-modus.
  • Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Breed scala aan toepassingen
  • Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) < 78
Capaciteit vuilreservoir (ml) 800
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 25,2
Looptijd per acculading (/min) Standaard modus: / circa 50 Boost modus: / circa 11
Laadtijd met standaardoplader (min) 235
Kleur Wit
Gewicht zonder accessoires (kg) 2,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 10,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 235 x 266 x 1130

Verpakkingsinhoud

  • Oplaadbare accu: 25,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
  • HEPA-filtertype: EPA 12-filter
  • Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
  • Filterreinigingstool
  • Groot universeel vloermondstuk met LED
  • Mini-turboborstel
  • LED spleetmondstuk
  • 2-in-1 meubelborstel
  • Zuigbuis: Metaal
  • Vrijstaand parkeerstation met oplaadfunctie

Uitvoering

  • Softgrip handgreep
  • Filtersysteem zonder stofzak
  • Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Videos
Toepassingen
  • Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
  • Tapijten
  • Trappen
Accessoires
Reserveonderdelen VC 6 Cordless ourFamily Car 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.