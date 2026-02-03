Accu aangedreven stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Car
Compleet uitgerust: de zakloze accustofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Extra biedt vele accessoires voor moeiteloos schoonmaken. Plus: vrijstaande parkeerpost zonder wandmontage.
Veelzijdig gebruik dankzij extra accessoires: de VC 6 Cordless ourFamily Extra is goed uitgerust met veel accessoires voor alles wat een stofzuiger moet doen. Het biedt maximaal comfort met een looptijd tot 50 minuten. De BLDC-motor met 250 watt zorgt voor moeiteloos stofzuigen, zowel bij grote schoonmaakbeurten als bij kleine ongelukjes. De gemotoriseerde vloerzuigmond met led-verlichting zuigt op harde vloeren net zo grondig als op tapijt. Voor gestoffeerde meubels of matrassen is er een gemotoriseerde mini-turboborstel. Handig zijn het 1-klik legen van het stofreservoir, de boostfunctie voor meer zuigkracht, het ergonomische design voor een goede bereikbaarheid van meubels, een 3-traps accu-indicator en het prettige volume bij het stofzuigen. Met Caps Lock hoef je niet constant op de aan/uit-knop te drukken. Door het lage gewicht kan het apparaat ook als compacte handstofzuiger worden gebruikt. Bij de levering inbegrepen zijn een led-kierenzuigmond voor donkere hoeken en spleten, een 2-in-1 meubelborstel, een filterreinigingshulpstuk, een tweede verwisselbaar filter en een vrijstaand parkeerstation met opberg- en oplaadfunctie voor accessoires.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige accu van 25,2 V, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA hygiënefilter. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Extra accessoires voor extra toepassingsgebiedenGestoffeerde meubels of nauwe hoekjes en gaatjes maak je nog makkelijker schoon met extra zuigmonden, zoals de mini-turboborstel en de led-kierenzuigmond. De motorisering van de mini-turboborstel en de verlichting van de led-kierenzuigmond zorgen voor een betere verwijdering en detectie van vuil. Op zichzelf staand laadstation elimineert de noodzaak om het laadstation aan een muur te monteren.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Tweetraps vermogensregeling
- Ruime looptijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de accustatus.
Makkelijk te gebruiken
- Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
- Optionele boost-modus.
- Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Breed scala aan toepassingen
- Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|25,2
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 50 Boost modus: / circa 11
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|235
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 25,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
- Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
- Filterreinigingstool
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Mini-turboborstel
- LED spleetmondstuk
- 2-in-1 meubelborstel
- Zuigbuis: Metaal
- Vrijstaand parkeerstation met oplaadfunctie
Uitvoering
- Softgrip handgreep
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Videos
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Trappen
Accessoires
Reserveonderdelen VC 6 Cordless ourFamily Car
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.