Accu aangedreven stofzuiger VC 7 Cordless myHome Car
Stof en kruimels hebben geen schijn van kans, ook niet in de auto: de VC 7 Cordless myHome Car maakt het reinigen van auto-interieurs een plezier dankzij zijn extra uitrusting.
Maakt stofzuigen thuis en in de auto leuk: de VC 7 Cordless yourMax Car beschikt over de nieuwste technologie, uitgebreide uitrusting en comfortabele bediening. De innovatieve stofsensor detecteert vuil en past de zuigkracht hierop aan voor een efficiënt gebruik van de accuduur van maximaal 60 minuten. De krachtige 350 watt BLDC-motor en een accuspanning van 25,2 V zorgen voor een sterke zuigkracht. Een boostfunctie zorgt voor nog meer power met een druk op de knop. De actieve, gemotoriseerde vloerzuigmond met led-verlichting maakt harde vloeren spik en span en reinigt tapijt tot in de vezels. Andere voordelen zijn het eenvoudig legen van de stofcontainer met 1 klik, het ergonomische ontwerp voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen en een gedetailleerde accu-indicator. De standaard meegeleverde accessoires zijn ideaal voor het reinigen van de binnenkant van de auto. Ze omvatten een led-verlichte spleetzuigmond voor het stofzuigen in donkere hoeken en spleten, een 2-in-1 zachte meubelborstel voor het reinigen van dashboardinstrumenten, een verlengslang en de lange, flexibele spleetzuigmond. Een grote bekledingszuigmond en een wandhouder met oplaadfunctie zijn ook bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
StofsensortechnologieAutomatische stofdetectie en vermogensregeling. Langere looptijd door intelligente vermogensaanpassing. Eenvoudig en moeiteloos stofzuigen.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA hygiënefilter. HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone afvoerlucht. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Extra accessoires speciaal voor het reinigen van auto-interieursLED-kierenzuigmond om vuil in donkere hoeken te helpen lokaliseren. Lange, flexibele spleetzuigmond en flexibele verlengslang om gemakkelijk alle oppervlakken in de auto te bereiken. Grote bekledingszuigmond voor het snel en grondig reinigen van autostoelen.
Verfijnde technologie
- Krachtige accu van 25,2 V, perfect afgestemd op actief vloermondstuk.
- Geoptimaliseerde looptijd van 60 minuten in de normale modus.
- 350 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock & 3-traps zakloos filtersysteem.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Tweetraps vermogensregeling
- Ruime looptijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de accustatus.
Makkelijk te gebruiken
- Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
- Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
- Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|25,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 60 Boost modus: / circa 8
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|220
|voeding voor acculader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 25,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
- Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Lang flexibel spleetmondstuk
- LED spleetmondstuk
- Flexibele verlengslang
- Grote bekledingszuigmond
- 2-in-1 meubelborstel
- Zuigbuis: Metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Softgrip handgreep
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
- Stofsensor
Videos
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Stoffen bekleding
Accessoires
Reserveonderdelen VC 7 Cordless myHome Car
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.