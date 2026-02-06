Accu aangedreven stofzuiger VC 7 Cordless myHome Extra
Voor gemakkelijk schoonmaken: de VC 7 Cordless yourMax Extra stofzuiger wordt geleverd met een uitgebreid assortiment accessoires, waaronder een vrijstaand parkeerstation dat niet aan de muur hoeft te worden gemonteerd.
Snelle, grondige reinigingsresultaten en maximaal comfort: de VC 7 Cordless yourMax Extra overtuigt door zijn innovatieve techniek, omvangrijke uitrusting en even eenvoudige als comfortabele bediening. Stofsensortechnologie detecteert automatisch vuil en past de zuigkracht naar behoefte aan. Dit zorgt voor een ultra-efficiënt gebruik van de accuduur van maximaal 60 minuten. De 350 watt BLDC motor en de accuspanning van 25,2 volt zorgen voor maximale zuigkracht. De actieve, gemotoriseerde vloerzuigmond met led-verlichting zorgt voor de best mogelijke reinigingsresultaten op harde vloeren, tapijt en vele andere oppervlakken. Het is ook ontworpen om gemakkelijk onder meubels te reiken. Door het compacte ontwerp kan het apparaat zelfs als handstofzuiger worden gebruikt als de zuigbuis is verwijderd. Een led-kierenzuigmond voor hoeken en spleten en een 2-in-1 zachte meubelborstel openen nog meer toepassingsgebieden. Andere kenmerken van de uitrusting: 1-klik legen van de stofbak en een boost-functie voor een korte stoot extra kracht wanneer dat nodig is. Het vrijstaande parkeerstation, dat bij de levering is inbegrepen, biedt niet alleen een compacte opbergoplossing voor accessoires, maar laadt ook de stofzuiger op.
Kenmerken en voordelen
StofsensortechnologieAutomatische stofdetectie en vermogensregeling. Langere looptijd door intelligente vermogensaanpassing. Eenvoudig en moeiteloos stofzuigen.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA hygiënefilter. HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone afvoerlucht. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Extra accessoires voor extra toepassingsgebiedenGestoffeerde meubels of nauwe hoekjes en gaatjes maak je nog makkelijker schoon met extra zuigmonden, zoals de mini-turboborstel en de led-kierenzuigmond. De motorisering van de mini-turboborstel en de verlichting van de led-kierenzuigmond zorgen voor een betere verwijdering en detectie van vuil. Op zichzelf staand laadstation elimineert de noodzaak om het laadstation aan een muur te monteren.
Verfijnde technologie
- Krachtige accu van 25,2 V, perfect afgestemd op actief vloermondstuk.
- Geoptimaliseerde looptijd van 60 minuten in de normale modus.
- 350 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock & 3-traps zakloos filtersysteem.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Tweetraps vermogensregeling
- Ruime looptijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Makkelijk te gebruiken
- Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
- Optionele boost-modus.
- Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Een breed scala aan toepassingsmogelijkheden
- Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|25,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 60 Boost modus: / circa 8
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|220
|voeding voor acculader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 25,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
- Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
- Filterreinigingstool
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Mini-turboborstel
- LED spleetmondstuk
- 2-in-1 meubelborstel
- Zuigbuis: Metaal
- Vrijstaand parkeerstation met oplaadfunctie
Uitvoering
- Softgrip handgreep
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
- Stofsensor
Videos
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Trappen
Accessoires
Reserveonderdelen VC 7 Cordless myHome Extra
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.