Accu aangedreven stofzuiger VC 7 Cordless myHome Pet
Perfect voor huisdierbezitters: de indrukwekkende VC 7 Cordless yourMax Pet beschikt over een zakloos filtersysteem en een innovatieve stofsensor voor het effectief verwijderen van dierenharen.
Ideaal voor het opruimen van dierenharen: de VC 7 Cordless yourMax Pet levert een indrukwekkende combinatie van de nieuwste technologie, uitgebreide uitrusting en eenvoudige bediening. Het gemotoriseerde vloermondstuk met LED-verlichting reinigt effectief gladde oppervlakken en textiel en zuigt ook betrouwbaar dierenharen op. De extra mini-turboborstel is ook gemotoriseerd en verwijdert hardnekkig vuil van gestoffeerde meubels en matrassen. Het geluid van de stofzuiger staat op een laag volume zodat huisdieren er niet van schrikken. Een innovatieve stofsensor detecteert vuil en past de zuigkracht hierop aan voor een efficiënt gebruik van de batterijduur van maximaal 60 minuten. De 350 watt BLDC motor doet het zware werk bij het stofzuigen voor je. De boostfunctie levert met een druk op de knop extra vermogen. Door het ergonomische ontwerp wordt stofzuigen onder meubels een fluitje van een cent. Door het lage gewicht is het apparaat ook als compacte handstofzuiger te gebruiken. Andere handige functies zijn de accustatusindicator en de muurbeugel met oplaadfunctie. Filterreiniging is zeer eenvoudig met het bijgeleverde gereedschap en het verwisselbare filter. Een spleetzuigmond en een 2-in-1 zachte meubelborstel ronden de levering af.
Kenmerken en voordelen
StofsensortechnologieAutomatische stofdetectie en vermogensregeling. Langere looptijd door intelligente vermogensaanpassing. Eenvoudig en moeiteloos stofzuigen.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA hygiënefilter. HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone afvoerlucht. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Extra accessoires speciaal voor eigenaren van huisdierenDe gemotoriseerde mini-turboborstel verwijdert met gemak vrijwel alle losse dierenharen van gestoffeerde meubels. Eenvoudige filterreiniging – belangrijk voor gebieden met hoge vuilconcentraties in huishoudens met huisdieren, wanneer het filter vaker moet worden gereinigd.
Verfijnde technologie
- Krachtige accu van 25,2 V, perfect afgestemd op actief vloermondstuk.
- Geoptimaliseerde looptijd van 60 minuten in de normale modus.
- 350 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock & 3-traps zakloos filtersysteem.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Tweetraps vermogensregeling
- Ruime looptijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de accustatus.
Makkelijk te gebruiken
- Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
- Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
- Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|25,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 60 Boost modus: / circa 8
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|220
|voeding voor acculader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 25,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
- Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
- Filterreinigingstool
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Mini-turboborstel
- Spleetmondstuk
- 2-in-1 meubelborstel
- Zuigbuis: Metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Softgrip handgreep
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
- Stofsensor
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Dierlijk haar
Accessoires
Reserveonderdelen VC 7 Cordless myHome Pet
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.