B 260 R I Ride-on schrob-/zuigmachine

Met volle zuigkracht vooruit

In de machine werken onvermoeibaar twee duurzame en onderhoudsvrije EC-motoren. De zuigbalken en borstelkop zijn opnieuw ontworpen en zorgen voor de best mogelijke combinatie van schrobben en vegen in één arbeidsgang. De krachtige schrobfunctie wordt ingezet bij een grondige natreiniging, de geoptimaliseerde en geïntegreerde veegfunctie verwijdert de wat grotere vuildeeltjes en voorkomt dat de zuigbalken verstopt raken. Dankzij de krachtige zuigprestaties komt het vuile water met de kleinere vuildeeltjes - zonder dat er iets achterblijft - in de ruime 260-liter-tank terecht. Zo blijft er geen druppel liggen.

Een krachtige aandrijfmotor stuwt de Ride-on machine voorwaarts in de High-Speed-Rijsnelheid tot wel 10 km/u - voor maximale oppervlakteprestaties. Bovendien kan de B 260 R I worden uitgebreid met een zijbezem of zijschrobber voor het reinigen langs de randen. Een handige draaischakelaar maakt de bediening van alle reinigingstaken kinderlijk eenvoudig.

De B 260 R I is de perfecte keuze voor het efficiënt natreinigen van grote vloeroppervlakken in de industrie en logistiek.