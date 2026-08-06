Vuilwaterpomp WWP 45
Met een pompsnelheid van maximaal 45 m³ water per uur, maakt de afvalwaterpomp WWP 45 met zijn krachtige benzinemotor indruk op plaatsen zonder externe stroomvoorziening.
Volledig gevulde kelders of afgravingen zijn typische toepassingsgebieden voor onze zeer mobiele WWP 45 rioolpomp, die is ontworpen met een robuust stalen buisframe voor de zwaarste toepassingen.Dankzij een krachtige benzinemotor werkt het apparaat volledig onafhankelijk van een externe stroomvoorziening en kan tot 45 m³ water per uur (750 Liter). Het verwerkt ook met gemak zeer grove deeltjes tot een maximale diameter van 30 millimeter. Indien gewenst kan de pomp ook voor andere toepassingen worden gebruikt, zoals watervoorziening in de landbouw.
Kenmerken en voordelen
Ontwikkeld voor zware toepassingenEen robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen. Verwerkt ook gemakkelijk grove deeltjes tot een grootte van 30 millimeter.
Very powerfulOnonderbroken pompen tot 100 m Voor het snel verpompen van zeer grote watervolumes (750 l / min of 45 m³ / h).
Breed toepassingsgebiedSnel laden van HD / HDS-trailers of IB-containers. Kan worden gebruikt voor het leegpompen van graafputten, ondergrondse parkeergarages of onderdoorgangen.
Gebruiksvriendelijkheid
- Krachtige EU STAGE V-benzinemotoren met trekstart en handmatige choke.
- Hoge mobiliteit en eenvoudig transport dankzij compact formaat en laag gewicht.
- Alle servicegerelateerde componenten zijn gemakkelijk toegankelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (m³/u)
|<= 45
|Max. zuighoogte (m)
|max. 7
|Opvoerhoogte (m)
|max. 25
|Max. deeltjesgrootte (mm)
|max. 30
|Type aandrijving
|Benzine
|Cilinderinhoud (cm³)
|196
|Motorvermogen 80 kW (kW/per uur)
|5,1 / 6,9
|Tankinhoud (l)
|3,6
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|35,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|40,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|629 x 425 x 445
Verpakkingsinhoud
- Handmatige choke
- Oliepeilstok
- Zuigkorf
- Slangklem: 3 Stuk(s)
- Slangkoppeling: 2 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Het wegpompen van grote watervolumes in de bouw, b.v. overstroomde putten
- Het wegpompen van grote watervolumes in gemeenten, b.v. overstroomde kelders
- Verpompen van grote watervolumes in de landbouw, b.v. voor de watervoorziening
- Ook voor het snel vullen van watertanks, b.v. HD-aanhangwagens
Accessoires
Reserveonderdelen WWP 45
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.