Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc
Compacte, mobiele stofafzuiger ID130/22 Z22 Afc met gemotoriseerde filterschudder voor het afzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof(OEL ≥ 0,1 mg/m³) in ATEX-zone 22
De mobiele industriële ontstoffer ID 130/22 Z22 Afc met 2,2 kW opgenomen vermogen und filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³) en voor gebruik in explosiegevaarlijke zones (Zone 22). Een effectieve reiniging van het duurzame filter wordt gerealiseerd door een elektrisch trilmechanisme. De ontstoffer beschikt over een krachtige, energiezuinige (IE3) radiale ventilator met hoge volumestromen, ontworpen voor continu gebruik in drieploegendienst. Naast de robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie voldoet hij hiermee aan de centrale eisen voor zware industriële toepassingen. Een neerlaatbaar onderstel maakt het ergonomisch legen van het 170 liter grote verzamelreservoir mogelijk zonder de aandrijfkop te verwijderen. Dankzij een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukcompensatieslang op het apparaat gebeurt het legen van het stofmateriaal stofarm en veilig.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheidStofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkopMechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffenStofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme. Betrouwbare afvoer van stof in een PE-zak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|370 / 1329
|Vacuüm (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Containerinhoud (l)
|170
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|9
|Nominale diameter aansluiting
|DN 140
|geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|174
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|175
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Uitvoering
- Filters: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden gevaarlijk stof (OEL ≥ 0,1 mg / m³)
- Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22