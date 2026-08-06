De mobiele industriële ontstoffer ID 130/22 Z22 Afc met 2,2 kW opgenomen vermogen und filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³) en voor gebruik in explosiegevaarlijke zones (Zone 22). Een effectieve reiniging van het duurzame filter wordt gerealiseerd door een elektrisch trilmechanisme. De ontstoffer beschikt over een krachtige, energiezuinige (IE3) radiale ventilator met hoge volumestromen, ontworpen voor continu gebruik in drieploegendienst. Naast de robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie voldoet hij hiermee aan de centrale eisen voor zware industriële toepassingen. Een neerlaatbaar onderstel maakt het ergonomisch legen van het 170 liter grote verzamelreservoir mogelijk zonder de aandrijfkop te verwijderen. Dankzij een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukcompensatieslang op het apparaat gebeurt het legen van het stofmateriaal stofarm en veilig.