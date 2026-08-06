Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc

Compacte, mobiele stofafzuiger ID130/22 Z22 Afc met gemotoriseerde filterschudder voor het afzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof(OEL ≥ 0,1 mg/m³) in ATEX-zone 22

De mobiele industriële ontstoffer ID 130/22 Z22 Afc met 2,2 kW opgenomen vermogen und filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³) en voor gebruik in explosiegevaarlijke zones (Zone 22). Een effectieve reiniging van het duurzame filter wordt gerealiseerd door een elektrisch trilmechanisme. De ontstoffer beschikt over een krachtige, energiezuinige (IE3) radiale ventilator met hoge volumestromen, ontworpen voor continu gebruik in drieploegendienst. Naast de robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie voldoet hij hiermee aan de centrale eisen voor zware industriële toepassingen. Een neerlaatbaar onderstel maakt het ergonomisch legen van het 170 liter grote verzamelreservoir mogelijk zonder de aandrijfkop te verwijderen. Dankzij een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukcompensatieslang op het apparaat gebeurt het legen van het stofmateriaal stofarm en veilig.

Kenmerken en voordelen
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc: Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
Stofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc: Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Mechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc: Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
Stofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme. Betrouwbare afvoer van stof in een PE-zak.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 370 / 1329
Vacuüm (mbar/kPa) 33 / 3,3
Containerinhoud (l) 170
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,2
Aansluiting Elektrisch
Filteroppervlak (m²) 9
Nominale diameter aansluiting DN 140
geluidsniveau (dB(A)) 75
Stofklasse hoofdfilter M
Gewicht zonder accessoires (kg) 174
Gewicht inclusief verpakking (kg) 175
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1170 x 780 x 1580

Uitvoering

  • Filters: Patroonfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc
Videos
Toepassingen
  • Voor grote hoeveelheden gevaarlijk stof (OEL ≥ 0,1 mg / m³)
  • Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
Accessoires