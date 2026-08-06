Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 plus arm
Ontstoffer ID 130/22 Z22 met arm geschikt voor gebruik in Zone 22. Voor het afzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³). Mobiel, driefasig aangedreven, robuust.
De mobiele industriële stofafzuiger ID 130/22 is ontworpen voor het afzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL > 0,1 mg/m³) en voor gebruik in Zone 22 gevaarlijke gebieden en is ideaal voor zware industriële toepassingen. De zelfdragende afzuigarm, ondersteund door gasveren met externe scharnieren, vergroot de werkradius met een totale lengte van 3 meter. De krachtige en energiezuinige (IE3) centrifugaalcompressor met hoge volumestromen maakt ook een continue werking in een drieploegensysteem mogelijk. De mobiele stofafzuiger, die wordt aangedreven door draaistroom en een opgenomen vermogen heeft van 2,2 kW, heeft een stofklasse M-filtersysteem, geïntegreerde mechanische filterschudders en een opvangreservoir van 170 liter. Deze kan moeiteloos en ergonomisch worden geleegd zonder de aandrijfkop te verwijderen dankzij het verlaagde chassis. Een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang op de stofafzuiger zorgt voor een stofarme lediging en veilige afvoer van het opgezogen materiaal.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
- Langere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten.
- Zeer effectieve filterreiniging
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
- Mechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
- Stofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
- Stofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme.
- Betrouwbare afvoer van stof in een PE-zak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|369 / 1329
|Vacuüm (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Containerinhoud (l)
|170
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|9
|Nominale diameter aansluiting
|DN 140
|geluidsniveau (dB(A))
|72
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|187
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|187,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Videos
Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden gevaarlijk stof (OEL ≥ 0,1 mg / m³)
- Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22