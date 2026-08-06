De mobiele industriële stofafzuiger ID 130/22 is ontworpen voor het afzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL > 0,1 mg/m³) en voor gebruik in Zone 22 gevaarlijke gebieden en is ideaal voor zware industriële toepassingen. De zelfdragende afzuigarm, ondersteund door gasveren met externe scharnieren, vergroot de werkradius met een totale lengte van 3 meter. De krachtige en energiezuinige (IE3) centrifugaalcompressor met hoge volumestromen maakt ook een continue werking in een drieploegensysteem mogelijk. De mobiele stofafzuiger, die wordt aangedreven door draaistroom en een opgenomen vermogen heeft van 2,2 kW, heeft een stofklasse M-filtersysteem, geïntegreerde mechanische filterschudders en een opvangreservoir van 170 liter. Deze kan moeiteloos en ergonomisch worden geleegd zonder de aandrijfkop te verwijderen dankzij het verlaagde chassis. Een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang op de stofafzuiger zorgt voor een stofarme lediging en veilige afvoer van het opgezogen materiaal.