Onze ID 90/30 Afc Z22 ontstoffingsinstallatie kan ook probleemloos worden gebruikt in potentieel explosieve atmosferen. In tegenstelling tot het zustermodel - de RE 9/30 - is deze versie ook voorzien van een draairichtingsmonitor, een visueel waarschuwingssignaal en bijbehorende besturing en is dan ook goedgekeurd voor ATEX zone-22. Het systeem, dat uiterst zuinig en stil is (64 dB[A]), kan worden gebruikt in meerploegendiensten waar hij indrukwekkende prestaties levert tijdens het continu opzuigen van stof dat is afgezet op machines of productielijnen of in hun omgevingslucht hangt. Een hoog-rendement radiaalventilator (IE3) zorgt voor een constante hoge debiet van ongeveer 900 m³/u. Samen met het 3,2 m² stofklasse M hoofdfilteroppervlak maakt het mogelijk de machine langdurig te gebruiken, zelfs bij grote hoeveelheden stof. Het filter wordt automatisch gereinigd via een elektrische filterschudder.