Ontstoffingssysteem ID 90/30 Z22 Afc
De stille (64 dB[A]) ID 90/30 Afc Z22 ontstoffingsinstallatie is geschikt voor het veilig opzuigen van bijzonder grote hoeveelheden stof en voor gebruik in ATEX zone-22. Met elektrische filterschudder.
Onze ID 90/30 Afc Z22 ontstoffingsinstallatie kan ook probleemloos worden gebruikt in potentieel explosieve atmosferen. In tegenstelling tot het zustermodel - de RE 9/30 - is deze versie ook voorzien van een draairichtingsmonitor, een visueel waarschuwingssignaal en bijbehorende besturing en is dan ook goedgekeurd voor ATEX zone-22. Het systeem, dat uiterst zuinig en stil is (64 dB[A]), kan worden gebruikt in meerploegendiensten waar hij indrukwekkende prestaties levert tijdens het continu opzuigen van stof dat is afgezet op machines of productielijnen of in hun omgevingslucht hangt. Een hoog-rendement radiaalventilator (IE3) zorgt voor een constante hoge debiet van ongeveer 900 m³/u. Samen met het 3,2 m² stofklasse M hoofdfilteroppervlak maakt het mogelijk de machine langdurig te gebruiken, zelfs bij grote hoeveelheden stof. Het filter wordt automatisch gereinigd via een elektrische filterschudder.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam, wasbaar zakfilter en elektrische filterreinigingLangere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen. Efficiënte en comfortabele filterreiniging voor een constant hoog zuigvermogen.
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkopMechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Stofarm ledigingssysteem met PE-zakStofarme lediging dankzij sluitingsmechanisme en drukcompensatieslang. Eenvoudige en veilige stofafvoer dankzij de PE-zak.
Handige filterreiniging met elektrische trilmotor
- Efficiënte, handige filterreiniging voor een constante zuigkracht.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|250 / 900
|Vacuüm (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|3,2
|Nominale diameter aansluiting
|DN 120
|geluidsniveau (dB(A))
|64
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|314
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|301,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Uitvoering
- Filters: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee