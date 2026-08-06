De ID 130/22 stofafzuiger met arm heeft een krachtige en energiezuinige (IE3) radiale compressor met hoge volumestromen, die ook is ontworpen voor continu gebruik in drie ploegen. De draaistroomaangedreven en mobiele eenheid met een ingangsvermogen van 2,2 kW en stofklasse M-filtersysteem is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (MAK > 0,1 mg/m³). Dankzij het robuuste en onderhoudsvriendelijke ontwerp voldoet het aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. De zelfdragende afzuigarm, ondersteund door gasveren met externe scharnieren, vergroot de werkradius met een totale lengte van 3 meter. Het duurzame en compacte filter wordt effectief gereinigd door een handmatig schudmechanisme. De opvangbak van 170 liter kan eenvoudig en ergonomisch worden geleegd zonder de aandrijfkop te verwijderen en dankzij het verlaagde chassis. Een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang op het apparaat zorgt voor stofarm legen en veilige verwijdering van het opgezogen materiaal.