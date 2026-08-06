Ontstoffingssysteem ID 130/22 plus arm

Mobiele afzuiging ID 130/22 met arm voor het opzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³). Robuust, servicevriendelijk ontwerp.

De ID 130/22 stofafzuiger met arm heeft een krachtige en energiezuinige (IE3) radiale compressor met hoge volumestromen, die ook is ontworpen voor continu gebruik in drie ploegen. De draaistroomaangedreven en mobiele eenheid met een ingangsvermogen van 2,2 kW en stofklasse M-filtersysteem is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (MAK > 0,1 mg/m³). Dankzij het robuuste en onderhoudsvriendelijke ontwerp voldoet het aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. De zelfdragende afzuigarm, ondersteund door gasveren met externe scharnieren, vergroot de werkradius met een totale lengte van 3 meter. Het duurzame en compacte filter wordt effectief gereinigd door een handmatig schudmechanisme. De opvangbak van 170 liter kan eenvoudig en ergonomisch worden geleegd zonder de aandrijfkop te verwijderen en dankzij het verlaagde chassis. Een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang op het apparaat zorgt voor stofarm legen en veilige verwijdering van het opgezogen materiaal.

Kenmerken en voordelen
Ontstoffingssysteem ID 130/22 plus arm: Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
Ontstoffingssysteem ID 130/22 plus arm: Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Ontstoffingssysteem ID 130/22 plus arm: Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 370 / 1329
Vacuüm (mbar/kPa) 33 / 3,3
Containerinhoud (l) 170
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,2
Aansluiting Elektrisch
Filteroppervlak (m²) 9
Nominale diameter aansluiting DN 140
geluidsniveau (dB(A)) 75
Stofklasse hoofdfilter M
Gewicht zonder accessoires (kg) 182
Gewicht inclusief verpakking (kg) 182,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1170 x 780 x 1580
Ontstoffingssysteem ID 130/22 plus arm
Ontstoffingssysteem ID 130/22 plus arm
Videos
Toepassingen
  • Voor het opzuigen van grote hoeveelheden gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW > 0,1 mg/m³)
  • Voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof
Accessoires