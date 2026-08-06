De stationaire geluidsarme ontstoffingsinstallatie ID 265/55 Afc, is ontworpen voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden stof, fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³). De draaistroom aangedreven installatie - met een vermogen van 5,5 kW en een stofklasse M filtersysteem - heeft een krachtige, energiezuinige (IE3) radiaalturbine voor hoog-volume stromen en een slijtvaste en onderhoudsarme motor. Hij voldoet aan de eisen voor zware, industriële toepassingen met zijn robuuste en onderhoudsvriendelijke ontwerp en zijn geschiktheid voor continu gebruik. Een elektrische filterschudder zorgt voor een effectieve reiniging van het duurzame en wasbare zakfilter. De 50-liter rolcontainer is voorzien van een kijkglas voor niveaubewaking en wordt geleegd via een ergonomisch neerzetmechanisme, zonder demontage van de aandrijfkop. Een PE-zak zorgt voor een stofvrij proces en een veilige afvoer van het afgezogen afval. Op verzoek is het mogelijk om de machine uit te breiden naar zone-22. Hij kan ook worden gebruikt voor meerdere, parallelle afzuigpunten.