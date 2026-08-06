Ontstoffingssysteem ID 265/55 Afc
Ontstoffingsinstallatie ID 265/55 Afc, voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden stof, fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (MAK ≥ 0,1 mg/m³). Robuust ontwerp.
De stationaire geluidsarme ontstoffingsinstallatie ID 265/55 Afc, is ontworpen voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden stof, fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³). De draaistroom aangedreven installatie - met een vermogen van 5,5 kW en een stofklasse M filtersysteem - heeft een krachtige, energiezuinige (IE3) radiaalturbine voor hoog-volume stromen en een slijtvaste en onderhoudsarme motor. Hij voldoet aan de eisen voor zware, industriële toepassingen met zijn robuuste en onderhoudsvriendelijke ontwerp en zijn geschiktheid voor continu gebruik. Een elektrische filterschudder zorgt voor een effectieve reiniging van het duurzame en wasbare zakfilter. De 50-liter rolcontainer is voorzien van een kijkglas voor niveaubewaking en wordt geleegd via een ergonomisch neerzetmechanisme, zonder demontage van de aandrijfkop. Een PE-zak zorgt voor een stofvrij proces en een veilige afvoer van het afgezogen afval. Op verzoek is het mogelijk om de machine uit te breiden naar zone-22. Hij kan ook worden gebruikt voor meerdere, parallelle afzuigpunten.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheidStofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkopMechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Duurzaam, wasbaar zakfilter en elektrische filterreinigingOnonderbroken zuigen bij hoge zuigkracht zonder afname van het filtereffect. Gelaste naden garanderen een lange levensduur van het zakfilter. Voor een efficiënte, handige filterreiniging en constante zuigkracht.
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
- Stofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme.
- Eenvoudige afvoer van stof in een PE-zak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|738 / 2655
|Vacuüm (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Containerinhoud (l)
|50
|Materiaal reservoir
|Metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|5,5
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 175
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|370
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|469
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Uitvoering
- Filters: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
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Toepassingen
- Voor het opzuigen van grote hoeveelheden gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof