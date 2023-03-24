Tapijtvloeren reinigen
Tapijt voelt warm aan, is geluiddempend en zorgt voor een aangenaam comfort. Afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit zijn textiele vloerbedekkingen in de regel gevoelig voor vocht en het verwijderen van vlekken en vragen om extra aandacht en verzorging, wat bij andere vloerafwerkingen vaak geen probleem is. Dit kan snel een onverzorgde indruk geven. Het tapijtreinigen vereist enige specialistische kennis, omdat zowel de structuur van het textiel als de bijzondere reinigingsvoorschriften van de afzonderlijke lagen bekend moeten zijn. Waar opgelet moet worden bij het reinigen van tapijten en hoe vlekken snel kunnen worden verwijderd tijdens de onderhoudsreiniging.
Als je tapijt hebt liggen: voor- en nadelen van textiele vloerbedekking
Kleuren, pool en materiaal: tapijt is verkrijgbaar in vele varianten en de keuze in ontwerpmogelijkheden zijn eindeloos - met verschillende gebruiksklassen afgestemd op de gestelde eisen.
Tapijtvloeren en poolsoorten
Velourstapijten zijn zowel kort- als hoogpolig verkrijgbaar. De pool bestaat uit opstaande draadjes die het oppervlak van het tapijt vormen. Hoe hoger de pool, hoe beter de geluids- en warmte-isolatie, echter ruimtes met hoogpolig tapijt mogen niet teveel belopen worden. Het zogenaamde frisé tapijt maakt de vloerbedekking robuust door het gedraaide garen zodat voetafdrukken nauwelijks opvallen. Bij de poollus (bouclé) worden de lussen van het garen niet gesneden zoals bij velours maar blijven ze behouden, waardoor een grove structuur ontstaat.
Tapijten en gebruiksklassen
De duurzaamheid hangt af van de gebruiksklasse die de fabrikanten opgeven (woongebruik 21-23, commercieel-/projectgebruik 31-33/34, intensief industrieelgebruik 41-43). Vaak worden tapijten met hogere gebruiksklassen ook in woningen gelegd. Als textiele vloerbedekkingen in kantoren worden gelegd, zijn naast de gebruiksklasse ook de geschiktheid voor wieltjes van (bureau)stoelen en de brandklasse van belang.
Textiele vloerbedekking: pro en contra
Tapijt kan zacht en veerkrachtig aanvoelen en een aangenaam loopcomfort bieden. Afhankelijk van de gebruiksklasse kan tapijt zeer sterk zijn. Tapijt absorbeert geluiden en werkt geluiddempend in een ruimte. De stofbindende eigenschap resulteert in lage niveaus fijn stof in de in te ademen lucht.
Afhankelijk van de gebruiksfrequentie, de staat en de kwaliteit van het tapijt, kunnen er na een tijdje slijt- of loopplekken ontstaan. Afhankelijk van het soort materiaal kan de vloerbedekking gevoelig zijn voor vocht. De inspanningen voor de onderhoudsreinigingen zijn vaak wat minder dan voor bijvoorbeeld tegelvloeren, maar hardnekkig vuil is lastiger te verwijderen.
Weetjes voor professionele tapijtreiniging: de opbouw van textiele vloerbedekking
Textiele vloerbedekking bestaat meestal uit een slijtlaag, dragermateriaal/rugmateriaal, lijm/hechting en ondergrond/-laag. Elke laag kan eigenschappen hebben die relevant zijn voor de reiniging. Als je je hiervan bewust bent en je weet waar je mee bezig bent, dan kan je schade als gevolg van een onjuiste reiniging voorkomen.
Textiele vloerbedekking: ondergrond, lijm/hechting en drager-/rugmateriaal
Als de ondergrond uit bijvoorbeeld een houten vloer, een verhoogde vloer of een cementdekvloer bestaat, moet worden voorkomen dat de vloerbedekking gaat doorweken of erg nat wordt. De vloeren kunnen gaan uitzetten of kromtrekken, het kan storingen in elektrische installaties of schimmelvorming veroorzaken. Bij mastiekasfalt dekvloeren kunnen organische oplosmiddelen ervoor zorgen dat bitumen bestanddelen oplossen, naar het oppervlak migreren en bruine vlekken veroorzaken.
Ook bij de meeste bevestigingsmaterialen - tape of volledige/gedeeltelijke verlijming met dispersielijm, contactlijm of dubbelzijdig tape - moet vochtindringing of doorweken van de vloerbedekking worden vermeden. Het kan leiden tot opnieuw emulgeren en verlies van kleefkracht. Rubberlijm bevat oplosmiddelen en is waterbestendig, maar wordt zelden meer gebruikt.
Het dragermateriaal is in z'n geheel niet zo watergevoelig, maar je moet toch opletten hoe het samengaat met andere componenten. Zo kan een rug van PU-schuim als een spons vocht vasthouden, wat in combinatie met vochtgevoelige lijmen of ondergronden tot schade kan leiden. Jute krimpt door het nat worden en het weer opdrogen en kan een gelachtige kleurstof afgeven aan de pool. Zware coatings worden gewoonlijk alleen gebruikt voor tapijttegels en zijn ondoordringbaar voor water - in dit geval is de aangrenzende stootrandzone kritisch, daar kan vocht indringen en schade aan de ondergrond ontstaan.
Tip - lopers en vuilvangmatten
De reiniging van tapijt maar ook lopers, vuilvangmatten en dergelijke verloopt op precies dezelfde manier als de reiniging van textiele vloerbedekking. Bij vochtgevoelige ondergronden bestaat echter de mogelijkheid om het tapijt voor het schoonmaken op een niet-gevoelig oppervlak te leggen en het daar te behandelen.
Reinigingsgedrag vezelsoorten en vloerbedekkingen
Er worden verschillende materialen voor tapijt gebruikt. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het duurzame polyamide (synthetische vezel), dat gemakkelijk te onderhouden is en onder andere op wol lijkt. Sisal (natuurlijke vezel) is gebaseerd op agavebladeren, waaruit een vaste structuur ontstaat. Sisaltapijten zijn zeer robuust, maar kunnen beter niet nat worden. Wol (eiwitvezel) reguleert op zijn beurt het binnenklimaat omdat het vocht uit de lucht kan opnemen en weer kan afgeven.
Tip: om te weten welk soort vezel het is, kan de brandtest worden gedaan. Dit kan door enkele vezels uit de vloerbedekking te nemen en deze tot een pool te draaien. Na het aansteken kunnen de verschillende vezels worden herkent aan de geur, residu of het brandgedrag.
Of het nu gaat om reinigingsmiddelen, mechanische bewerking of temperatuur - de vezels reageren zeer verschillend op verschillende reinigingsmethoden. Terwijl natuurlijke vezels bijvoorbeeld zeer gevoelig zijn voor zure reinigingsmiddelen (pH-waarde lager dan 3), zijn synthetische vezels daar juist weer bestand tegen. (uitzondering: polyamide). In de regel verdragen natuurlijke en synthetische vezels vrij goed sterke mechanische behandelingen, terwijl eiwitvezels (wolsoorten) daarentegen daar zeer gevoelig voor zijn. Huidige reinigingstechnieken leveren ook zeer goede resultaten met koud water. Indien een verwarmd sproei-extractieapparaat wordt gebruikt, is het belangrijk om te weten dat natuurlijke vezels en wol (eiwitvezels) daar gevoelig voor kunnen zijn boven de 40°C. Professionele reiniging is dus alleen mogelijk als men weet welk soort vezel het is.
Problemen bij het reinigen van tapijten
Er kunnen zich verschillende problemen voordoen bij het reinigen van tapijten. Witgele vlekken ontstaan bijvoorbeeld als chemische stoffen zoals zuren in contact gekomen zijn met de pool.
Tip: dergelijke verkleuringen, bij de overgang naar sanitaire ruimtes die niet met schoonmaken kunnen worden verwijderd, ontstaan vaak per ongeluk door het morsen van sanitairreinigers.
Op wandtapijten kan het zogeheten fogging (aanslag) optreden: Wanneer de ventilatie zich achter het wandtapijt bevindt, filtert het tapijt de lucht uit die ruimte - en slaat het vuil uit de lucht neer op het wandtapijt. Deze plekken vallen op in het tapijt. Als het uiterlijk niet meer mooi gelijkmatig is, het shading-effect, dan ontstaat dat doordat de vezels van de veloursbekleding platliggen. Hier is geen verklaring of reinigingsoplossing voor. Soms treedt zelfs na het vervangen van een kleed opnieuw shading op en kan dit alleen worden voorkomen door een ander soort textiel te gebruiken.
Onderhoudsreiniging tapijtvloeren.
Onderhoudsreiniging is vooral gericht op het verwijderen van het dagelijkse losse vuil. De tussenreiniging, die afhankelijk van de gebruiksfrequentie idealiter om de zes maanden plaatsvindt, verwijdert het binnengelopen vuil op de looproutes. Tenslotte is de basisreiniging gericht op het verwijderen van diep in de vezel zittend vuil.
Tussentijdse reiniging van tapijtvloeren
Zo mooi, comfortabel en geluiddempend als tapijten kunnen zijn - zelfs bij zorgvuldige onderhoudsreiniging vormen zich na verloop van tijd looppaden of sporen van vastzittend vuil, wat niet meer met stofzuigen of afnemen kan worden verwijderd. Om de periode tot aan de uitgebreide basisreiniging te verlengen, kan er een tussenreiniging uitgevoerd worden. De iCapsol tot microvezel- of bonnet-pad methodes zijn ook geschikt voor vochtgevoelige tapijten en ondergronden of ruimtes zoals hotellobby's die weer snel beloopbaar moeten zijn.
Basisreiniging tapijtvloeren
Ook bij regelmatige onderhoudsreiniging en als de tussentijdse reiniging niet meer tot het gewenste resultaat leidt, zal een textiele vloerbedekking op den duur toe zijn aan intensievere behandelingen. Om tapijten zo lang mogelijk te kunnen gebruiken en de uitstraling op te frissen, worden 3 basisreinigingsmethoden voor tapijten gebruikt: de sproei-extractie methode, of de combinatiemethode die sproei-extractie combineert met de microvezel-/bonnetpad-methode of met shamponeren.
Stofzuigen, vegen en losmaken
Om haar, pluisjes, stof of zand van textiele vloerbedekkingen te verwijderen pak je eenvoudig de stofzuiger. Het door de zuigturbine gecreëerde vacuüm zorgt ervoor dat het losse vuil wordt opgezogen.
Tip - borstelmechaniek helpt:
Bij het zuigen zonder borstelmechaniek kan het gebeuren dat vuildeeltjes, die zich vastgezet hebben in de looppaden, blijven zitten.
De meest grondige methode voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van het tapijt is zuigen met een borstelzuiger. Naast het verwijderen van stof zorgt een elektrisch aangedreven borstel met het bijbehorende mechanisme er ook voor dat er aanzienlijk meer vuil wordt opgenomen. Bovendien wordt de vezel van het tapijt opgeborsteld.
Tip - gebruik van tapijtvegers:
Om grote tapijtoppervlakken efficiënt schoon te maken kan je ook een tapijtveegmachine gebruiken. De vloerbedekking wordt mechanisch bewerkt met de antistatische veegrol waarmee het vuil snel en doeltreffend wordt verwijderd. Het stof dat op dwarrelt, wordt afgevangen door de tapijtveegmachine.
Wateroplosbare en niet-wateroplosbare vlekken kunnen goed worden verwijderd door ze los te maken tijdens de onderhoudsreiniging. Hierbij wordt ook de deppen- of deppen/uitspoelen-methode toegepast. Als het niet bekend is wat voor soort vlek het is, test dan eerst of de vlek oplosbaar is met een witte doek en lauw water. Als de vlek met water oplost, kan hij uit de vezel worden verwijderd met lichte, draaiende bewegingen van onder naar boven. Als de vlek niet in water oplosbaar is, spuit dan een geschikt reinigingsmiddel op een doek en dep de vlek totdat deze verwijderd is. Aansluitend het vuil en de resten van de chemicaliën verwijderen met een sproei-extractieapparaat.
Tip – vlekken verwijderen:
90% van alle vlekken kunnen verwijderd worden met water.
Tip – sneller droog:
Het opdrogen gaat sneller door een droge doek te gebruiken.