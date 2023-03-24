Tapijtvloeren reinigen

Textiele vloerbedekking: ondergrond, lijm/hechting en drager-/rugmateriaal

Als de ondergrond uit bijvoorbeeld een houten vloer, een verhoogde vloer of een cementdekvloer bestaat, moet worden voorkomen dat de vloerbedekking gaat doorweken of erg nat wordt. De vloeren kunnen gaan uitzetten of kromtrekken, het kan storingen in elektrische installaties of schimmelvorming veroorzaken. Bij mastiekasfalt dekvloeren kunnen organische oplosmiddelen ervoor zorgen dat bitumen bestanddelen oplossen, naar het oppervlak migreren en bruine vlekken veroorzaken.

Ook bij de meeste bevestigingsmaterialen - tape of volledige/gedeeltelijke verlijming met dispersielijm, contactlijm of dubbelzijdig tape - moet vochtindringing of doorweken van de vloerbedekking worden vermeden. Het kan leiden tot opnieuw emulgeren en verlies van kleefkracht. Rubberlijm bevat oplosmiddelen en is waterbestendig, maar wordt zelden meer gebruikt.

Het dragermateriaal is in z'n geheel niet zo watergevoelig, maar je moet toch opletten hoe het samengaat met andere componenten. Zo kan een rug van PU-schuim als een spons vocht vasthouden, wat in combinatie met vochtgevoelige lijmen of ondergronden tot schade kan leiden. Jute krimpt door het nat worden en het weer opdrogen en kan een gelachtige kleurstof afgeven aan de pool. Zware coatings worden gewoonlijk alleen gebruikt voor tapijttegels en zijn ondoordringbaar voor water - in dit geval is de aangrenzende stootrandzone kritisch, daar kan vocht indringen en schade aan de ondergrond ontstaan.