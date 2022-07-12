Zuinige werking van portaalwasstraten

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Drukbezochte locaties zijn die naast hoofdwegen, direct naast winkelcentra of dicht bij stads- of dorpscentra. Er wordt ook gekeken naar het aantal inwoners per vierkante kilometer in de omgeving, de sociale structuur, evenals het aantal en type geregistreerde auto's in dit gebied. De bevoegde burgerlijke stand, vergunningverlenende instanties en de autoriteiten voor motorvervoer kunnen deze informatie verstrekken.

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