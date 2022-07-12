Zuinige werking van portaalwasstraten
Het schoonhouden van hun voertuig is een hoge prioriteit voor veel autobezitters. Ze bezoeken daarom regelmatig locaties waar ze hun voertuig kunnen wassen en onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarom kunnen portaalcarwashes een winstgevende nevenactiviteit zijn voor autowerkplaatsen, tankstations en autodealers. Wascentra profiteren ook van de installatie van kosteneffectieve en milieuvriendelijke systemen.
De winstgevende manier om te beginnen in de carwash business
Portaalautowasstraten kunnen een winstgevende reinigingsoplossing zijn voor autowerkplaatsen, autodealers, autowasstraten en tankstations. De grootte en uitrusting van de wasinstallatie moeten echter optimaal zijn afgestemd op de doelgroep en het aantal voertuigen dat dagelijks wordt gewassen. Als een portaalcarwash wordt gebruikt als contractbedrijf, moet een grondige locatieanalyse worden uitgevoerd.
De eerste beslissing is of het wassysteem moet worden gebruikt voor eigen doeleinden of als contractbedrijf?
Bij de aanschaf van een portaalcarwash is een van de belangrijkste vragen de rentabiliteit. Allereerst moet worden vastgesteld of de portaalcarwash uitsluitend voor de eigen wasdoeleinden van het bedrijf of daarnaast als contractbedrijf wordt gebruikt.
Voor eigen wasdoeleinden van het bedrijf.
Als het voornamelijk voor eigen wasdoeleinden wordt gebruikt, zijn de grootte en het technische ontwerp voor autodealers afhankelijk van de verkoopcijfers van nieuwe en gebruikte voertuigen. Ondertussen zijn deze factoren voor autowerkplaatsen afhankelijk van het aantal passerende voertuigen van klanten.
Tip: In beide gevallen moet bij de berekening van de rentabiliteit rekening worden gehouden met het bestaande aanbod van voorzieningen van derden in de omgeving.
Contractreiniging.
Voor contractreiniging zijn de winstgevendheid en het type wassysteem in eerste instantie afhankelijk van het verwachte aantal wasbeurten. Om dit te bepalen moet een grondige site-analyse worden uitgevoerd.
Grondige site-analyse voor een winstgevend schoonmaakbedrijf
Indien een wasinstallatie als contractbedrijf wordt gebruikt, moet een grondige analyse worden uitgevoerd om de installatie kosteneffectief te kunnen exploiteren. Naast het kiezen van de juiste locatie, is het ook essentieel om goed rekening te houden met de structurele en technische omstandigheden, de financieringsmogelijkheden en ook een rentabiliteitsbeoordeling om de optimale systeemomvang en de uitrusting ervan te bepalen.
1. Frequentie van voertuigen, infrastructuur en concurrentie
Om het aantal passerende voertuigen in te schatten, is het eerst nodig om de verkeersfrequentie op de site, de infrastructuur binnen een perimeter van tien kilometer en de regionale concurrentie te analyseren.
Drukbezochte locaties zijn die naast hoofdwegen, direct naast winkelcentra of dicht bij stads- of dorpscentra. Er wordt ook gekeken naar het aantal inwoners per vierkante kilometer in de omgeving, de sociale structuur, evenals het aantal en type geregistreerde auto's in dit gebied. De bevoegde burgerlijke stand, vergunningverlenende instanties en de autoriteiten voor motorvervoer kunnen deze informatie verstrekken.
Het op basis van deze gegevens bepaalde gemiddeld aantal wasbeurten per maand mag echter niet worden gelijkgesteld aan het maximaal mogelijke aantal wasbeurten voor een portaal. Dit cijfer is slechts een gemiddelde referentiewaarde die geen rekening houdt met piekmomenten na periodes van slecht weer of clusters om operationele redenen.
Opmerking:
Gemeentelijke grondwater- en milieuwetten hebben enige invloed op hoe een wassysteem wordt gebruikt. Zo is het in veel gemeenten niet toegestaan om uw auto op straat te wassen zodat het grondwater niet vervuild raakt met wasmiddelen. Als dergelijke wetten streng worden gehandhaafd door gemeenten, kan worden verwacht dat een nog groter aantal voertuigen het portaal zal bezoeken.
2. Structurele en technische voorwaarden – bouwvergunningen, geluidswering, waterwinning, enz.
De bouwkundige en technische voorwaarden dienen dan ter plaatse te worden onderzocht.
3. Berekening van onderhoudskosten
De onderhoudskosten mogen zeker niet over het hoofd worden gezien bij het plannen van een wassysteem met betrekking tot de afschrijving ervan. De prijsberekening voor de ter beschikking gestelde wasprogramma's moet rendabel zijn in verhouding tot de onderhoudskosten van de techniek, de kosten van de waschemicaliën en de lonen van het personeel. In deze berekening zijn ook de voorwaskosten meegenomen, bijvoorbeeld als een hogedrukreiniger wordt gebruikt in combinatie met reinigingsmiddelen.
4. Financing
Lastly, consideration must be given to the type of financing. In addition to the usual loans, there is generally also a leasing option for all moving wash system parts. Leasing can be a good alternative to purchasing, particularly if gantry parts are to be regularly upgraded, since less borrowed capital needs to be raised.
5. Betrouwbare technologie en fabrieksservice
Bij de aanschaf van portaalautowasstraten moeten operators daarom ook letten op de betrouwbaarheid van de techniek. Het beste wassysteem verdient immers geen geld als het door een technisch mankement meerdere dagen stopt.
Het is optimaal als alle elektrische componenten voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Gesloten kabelrupsen, waterbestendige bedieningselementen en kortsluitbeveiligingen of nooduitschakelingen zijn tegenwoordig een kwaliteitsstandaard. Bovendien helpt het verstrekken van professionele instructies van de fabrikant, een uitgebreide handleiding en overzichtelijke technische componenten om kosten te besparen.
Ook hierbij is de fabrieksservice belangrijk. Klantenservicepunten in het hele land, servicetechnici die binnen 24 uur ter plaatse kunnen zijn en snelle aanschaf van reserveonderdelen zorgen voor minimale uitvaltijd en onderhoudstijd. Deze dienstverlening wordt afgerond met inspectie- en onderhoudscontracten, een meldpunt en regelmatige informatieverstrekking.