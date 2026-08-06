De C 55 SC is de ideale partner van groenonderhoud tot winterdienst. Hij is in zijn element als terrein- en wegvoertuig en beschikt over alle kenmerken van de multifunctionele werktuigdragers van Holder kenmerken: zijn knikbesturing zorgt voor optimale wendbaarheid, precisie en stabiliteit. Hij is wendbaar en maakt nauwkeurig werken dicht bij de randen mogelijk, terwijl de ondergrond wordt beschermd. Dankzij 3 aanbouwzones biedt het compacte werktuigdrager veelzijdige gebruiksmogelijkheden, waarbij meerdere toepassingen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd en vanuit de ruime comfortcabine kunnen worden bediend. De hydrostatische vierwielaandrijving overtuigt met een traploze, schokvrije snelheidsregeling. Geveerde wielen aan de voor- en achteras maken soepel rijden mogelijk, zelfs bij off-road toepassingen. Een echt veiligheidsvoordeel is de wiellastcompensatie van de C 55 SC: deze zorgt voor permanent grondcontact van alle 4 de wielen, ook op een terrein en bij het rijden over obstakels.