Werktuigdrager C 65 SC Multifunctionele werktuigdrager
Veelzijdigheid, efficiëntie en wendbaarheid maken de C 65 SC werktuigdrager tot een allrounder voor gebruik het hele jaar door. Het rij- en werkcomfort voldoen aan de hoogste professionele eisen.
De C 55 SC is de ideale partner van groenonderhoud tot winterdienst. Hij is in zijn element als terrein- en wegvoertuig en beschikt over alle kenmerken van de multifunctionele werktuigdragers van Holder kenmerken: zijn knikbesturing zorgt voor optimale wendbaarheid, precisie en stabiliteit. Hij is wendbaar en maakt nauwkeurig werken dicht bij de randen mogelijk, terwijl de ondergrond wordt beschermd. Dankzij 3 aanbouwzones biedt het compacte werktuigdrager veelzijdige gebruiksmogelijkheden, waarbij meerdere toepassingen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd en vanuit de ruime comfortcabine kunnen worden bediend. De hydrostatische vierwielaandrijving overtuigt met een traploze, schokvrije snelheidsregeling. Geveerde wielen aan de voor- en achteras maken soepel rijden mogelijk, zelfs bij off-road toepassingen. Een echt veiligheidsvoordeel is de wiellastcompensatie van de C 55 SC: deze zorgt voor permanent grondcontact van alle 4 de wielen, ook op een terrein en bij het rijden over obstakels.
Kenmerken en voordelen
Veel instelmogelijkheden voor voertuigtypen, uitvoeringen en uitbreidingsoptiesFlexibel gebruik en grote keuze aan krachtige aanbouwdelen. Twee gestandaardiseerde uitrustingsstukkencompartimenten (voor/achter) en een 3e uitrustingsstukcompartiment voor halfgedragen werktuigen. Dankzij het snelwisselsysteem kan één persoon de aanbouwdelen zonder gereedschap verwisselen.
Ergonomische en comfortabele cabineOptimaal ruimteklimaat bij elk weer door airconditioning, verwarming en draaibare luchtblazers. 360° zicht rondom voor een duidelijk zicht op het werkgebied en veilig manoeuvreren. Deuren aan beide zijden voor veilig in- en uitstappen aan de kant van de weg.
Uitstekend onderhoudbaarHydraulisch kantelbaar motorcompartimentdeksel maakt kantelen met halfgedragen werktuig mogelijk. Tanks kunnen aan beide zijden worden uitgezwenkt voor eenvoudige reiniging en onderhoudstoegang.
Specificaties
Technische gegevens
|drijfveer
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Kubota
|Motorvermogen 80 kW (kW)
|48
|Cilinderinhoud (cm³)
|2615
|Cilinder
|4
|Emissienorm
|STAGE V
|Brandstoftank (l)
|65
|rijsnelheid (km/u)
|40
|Werksnelheid (km/u)
|20
|Wielbasis (mm)
|1820
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|3500
|Toegestaan totaalgewicht (optioneel) (kg)
|3800
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1928
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Uitvoering
- Roetfilter
- Airconditioning
- Verwarming
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar
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Toepassingen
- Geschikt voor straten- en natte reiniging, winterdienst, groenonderhoud en transport