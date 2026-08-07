Dankzij het zeer flexibele materiaal dat tot 270° kan buigen en altijd terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm, zorgt de flexibele MF-stofdoekset MultiLink 60 cm van Kärcher voor moeiteloos afstoffen, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. De set bestaat uit de flexibele houder en een hoogwaardige microvezelhoes die aan een haakje wordt vastgehouden. Lampen, boekenkasten, radiatoren en kasten zijn hiermee snel en grondig afgestoft – met tegelijkertijd een groter oppervlaktevermogen dan met reinigingsdoekjes in dezelfde tijd mogelijk is. Indien nodig kan de houder ook worden gebruikt met een bijpassende telescoopsteel, die zowel het bereik als de toepassingsmogelijkheden van de houder vergroot.