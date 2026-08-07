Buigzame stofdoek MultiLink 60 cm
Flexibele stofmop-houder verstelbaar tot 270°, met universele clip en MultiLink-systeemhandgreep met afneembare dop.
Flexibel stofmophoudersysteem. Ideaal voor het reinigen van oppervlakken met afgeronde hoeken, gestructureerde of smalle oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP / Rubber
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 60
|Afmetingen, verpakt (mm)
|600 x 60 x 20
Uitvoering
- MultiLink-aansluiting
Toepassingen
- Oppervlak - stomerij