Buigzame stofdoek MultiLink 60 cm

Flexibele stofmop-houder verstelbaar tot 270°, met universele clip en MultiLink-systeemhandgreep met afneembare dop.

Flexibel stofmophoudersysteem. Ideaal voor het reinigen van oppervlakken met afgeronde hoeken, gestructureerde of smalle oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal Aluminium / PP / Rubber
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (l x b) (mm) 600 x 60
Afmetingen, verpakt (mm) 600 x 60 x 20

Uitvoering

  • MultiLink-aansluiting
Buigzame stofdoek MultiLink 60 cm
Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij
Accessoires