Dusty MultiLink

Tot 240° verstelbare acrylstofmop met U-opening en MultiLink-systeemhandgreep met afneembare dop.

Verstelbare stofmophouder voor handmatige reiniging. Ideaal voor het snel en nauwkeurig verwijderen van stof van moeilijk bereikbare oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 410 x 60
Afmetingen, verpakt (mm) 410 x 60 x 90

Uitvoering

  • MultiLink-aansluiting
Dusty MultiLink
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Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij