Dusty MultiLink
Tot 240° verstelbare acrylstofmop met U-opening en MultiLink-systeemhandgreep met afneembare dop.
Verstelbare stofmophouder voor handmatige reiniging. Ideaal voor het snel en nauwkeurig verwijderen van stof van moeilijk bereikbare oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|410 x 60
|Afmetingen, verpakt (mm)
|410 x 60 x 90
Uitvoering
- MultiLink-aansluiting
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Toepassingen
- Oppervlak - stomerij