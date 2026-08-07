Flexibele spinnenwebduster-set 97-184 cm

Bezems met gebogen stofborstels van Kärcher. Uitermate geschikt voor het effectief verwijderen van ongewenste spinnenwebben en voor het afstoffen van moeilijk bereikbare oppervlakken.

Dankzij de speciaal gebogen stofborstels is de flexibele spinnenwebborstel van Kärcher perfect geschikt voor het snel en grondig verwijderen van ongewenste spinnenwebben, zowel binnenshuis als buitenshuis. Ook zeer geschikt voor het afstoffen van moeilijk bereikbare oppervlakken, zoals bijvoorbeeld op kasten.

Specificaties

Technische gegevens

programma STANDARD / CLASSIC
Materiaal PVC / Aluminium / PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,7
Gewicht incl. verpakking (kg) 1,5
Afmetingen (l x b) (mm) 100 x 300
Afmetingen, verpakt (mm) 1050 x 200 x 155
Flexibele spinnenwebduster-set 97-184 cm
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Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij
Accessoires