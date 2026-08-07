MF dweilhoes buigzame stofdoek 60 cm

Microvezelmop voor Biegsamer MF-stofdoekenset MultiLink 60 cm.

Systeem met flexibele en opvouwbare plumeau. Ideaal voor het snel en nauwkeurig verwijderen van stof van moeilijk bereikbare oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Soort vuil Losse vervuiling
Materiaal PET
Wastemperatuur (°C) max. 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 600 x 90
Afmetingen, verpakt (mm) 600 x 90 x 20
MF dweilhoes buigzame stofdoek 60 cm
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Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij