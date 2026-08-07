MF dweilhoes buigzame stofdoek 60 cm
Microvezelmop voor Biegsamer MF-stofdoekenset MultiLink 60 cm.
Systeem met flexibele en opvouwbare plumeau. Ideaal voor het snel en nauwkeurig verwijderen van stof van moeilijk bereikbare oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Materiaal
|PET
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 90
|Afmetingen, verpakt (mm)
|600 x 90 x 20
Toepassingen
- Oppervlak - stomerij