MF-hoes, buigzame stofduster, blauw, 60 cm
Microvezel hoes (60 cm) voor Kärcher plumeau. Ideaal voor het afstoffen van moeilijk bereikbare plaatsen - vooral in combinatie met onze flexibele houder.
Voor droog afstoffen op kasten, in boekenplanken, achter radiatoren en op vele andere moeilijk bereikbare plaatsen: microvezel hoes (60 cm) voor Kärcher plumeau. Tijdens het verwijderen van stof wordt de hoes statisch geladen, waardoor stof, maar ook haren en ander vuil eraan blijven kleven. Optimaal inzetbaar in combinatie met een geschikte, flexibele houder en optioneel een Kärcher telescoopsteel.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Materiaal
|100% PET
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|circa 350
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 80
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Oppervlak - stomerij