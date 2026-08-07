Ronde spinnenborstel MultiLink

Afgeronde wandborstel met MultiLink-ophangsysteem voor telescoopstelen en stangen.

Borstel voor het afstoffen van moeilijk bereikbare oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van spinnenwebben.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal PET
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 350 x 100
Afmetingen, verpakt (mm) 350 x 100 x 360

Uitvoering

  • MultiLink-aansluiting
Ronde spinnenborstel MultiLink
Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij
Accessoires