Ronde spinnenborstel MultiLink
Afgeronde wandborstel met MultiLink-ophangsysteem voor telescoopstelen en stangen.
Borstel voor het afstoffen van moeilijk bereikbare oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van spinnenwebben.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PET
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|350 x 100
|Afmetingen, verpakt (mm)
|350 x 100 x 360
Uitvoering
- MultiLink-aansluiting
Toepassingen
- Oppervlak - stomerij